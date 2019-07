Prezydent: Wynagrodzenia w Polsce systematycznie rosną

Andrzej Duda zapewnił w poniedziałek w Sosnowcu, że zarówno prezydent, jak i rząd i większość parlamentarna, słyszą społeczne oczekiwania dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Ocenił, że są one realizowane w miarę możliwości, a wynagrodzenia w Polsce systematycznie rosną.

"Rzecz jasna za tym wszystkim idzie również i potrzeba tego, aby wynagrodzenia wzrastały. One wzrastają; może nie tak szybko jakbyśmy tego oczekiwali, ale wzrastają. W sektorze prywatnym rosną cały czas, w miarę systematycznie. Wzrastają także i w sektorze publicznym" - mówił prezydent.

"Rzecz jasna budżetówka oczekuje podwyżek. Zapewniam państwa, że zarówno ja, jak i moje koleżanki i koledzy, którzy stanowią dzisiaj polski rząd i większość parlamentarną, te oczekiwania słyszą. Są one realizowane w miarę możliwości. Staram się wspierać w tym zakresie rząd prowadzić jak najbardziej wydajną politykę podatkową" - powiedział Duda.

Jak mówił, jego ideą jest to, by w Polsce była "prawdziwa gospodarka rynkowa, która się nazywa społeczną gospodarką rynkową".

"Nie potrzebujemy liberalnego kapitalizmu w Polsce, my potrzebujemy społecznej gospodarki rynkowej, czyli takiego systemu, który uwzględnia człowieka i jego potrzeby" - podkreślił prezydent, wskazując, iż taki system oznacza m.in. sprawiedliwy podział dóbr w ramach państwa, a więc sprawiedliwe dzielenie podatków.

"Sprawiedliwe dzielenie podatków oznacza m.in. to, że nie pozwala się tych podatków kraść, a do niedawna byliśmy z tych podatków okradani" - dodał prezydent, wskazując na 50-miliardową lukę w podatku VAT. Ocenił, że m.in. dzięki jej zlikwidowaniu możliwa jest realizacja takich programów społecznych jak Rodzina 500 plus. Przypomniał także o wypłacie tzw. 13. emerytury i renty, na którą przeznaczono w sumie 11 mld zł.

"Mam nadzieję, że dzięki skutecznej polityce gospodarczej, fiskalnej, będzie możliwe podnoszenie, podwyższanie rent i emerytur do takiego poziomu, który rzeczywiście będzie zapewniał godne i spokojne życie. To jest moje wielkie pragnienie" - mówił w Sosnowcu Duda.

500+ to nie jałmużna

Rodzina w Polsce ma być otoczona szczególną troską, dlatego rodzinom wychowującym dzieci jest przekazywane świadczenie 500+, to nie jest żadna jałmużna, to się polskiej rodzinie należało od państwa - mówił w poniedziałek w Sosnowcu prezydent Andrzej Duda.

Na spotkaniu z mieszkańcami prezydent powiedział, że jednym z elementów podnoszenia poziomu życia są programy społeczne, które wprowadził rząd, chociażby program 500+.

"My poważnie traktujemy zapis, który obliguje władze państwowe do tego, aby szczególną troską otaczać rodzinę. Rodzina w Polsce ma być otoczona szczególną troską i to właśnie dlatego rodzinom, które mają i wychowują dzieci są przekazywane świadczenie w programie 500+. To nie jest żadna jałmużna, to jest coś, co się polskiej rodzinie wychowującej dzieci od dawna od państwo polskiego należało" - powiedział prezydent.

Mówił, że dobre warunki życia to także zdrowie, walka z zanieczyszczeniem powietrza, to walka o ochronę klimatu, to "dbałość o to, żeby przyroda, żeby środowisko naturalne w jak najlepszy stanie przetrwało dla przyszłych pokoleń. To także są nasze zadania, które w istocie są wpisane w polska konstytucję" - podkreślił Duda.

Zwrócił uwagę, że polskie społeczeństwo będzie coraz starsze i statystycznie będzie również wzrastała liczba chorób onkologicznych. "Musimy mieć specjalny program do walki z tymi chorobami (...) żeby jak najwięcej ludzi uniknęło tych chorób ,a nawet jeśli ta choroba ich dotknie, to zostało z tej choroby wyleczonych i mogło dalej normalnie funkcjonować" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że przygotowywana jest Narodowa Strategia Onkologiczna. "Nad tą strategią w tej chwili pracuje minister zdrowia razem z zespołem, który został w tym celu powołany" - przekazał prezydent.

