Prezydent Wrocławia kupił dom z basenem

/ Urząd Miejski Wrocławia

Ponad półtora miliona złotych kosztował zabytkowy dom, który kupił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Polityk nabył nieruchomość na ekskluzywnym osiedlu Sępolno, na którym mieszkanie jest marzeniem wielu wrocławian - pisze w piątek "Super Express".

Jak podaje "SE", dom w zabudowie szeregowej ma 240 m kw., garaż, ogród, a w nim basen otoczony gęstą roślinnością. Gazeta zauważa również, że Sępolno to zielone i spokojne osiedle blisko ścisłego centrum miasta.

"Na ten dom w ubiegłym roku Sutryk wydał 1,6 mln zł. Ciekawe jest jednak to, od kogo kupił tę nieruchomość. Dom wcześniej należał do Andrzeja Ruski, biznesmena i właściciela klubu żużlowego Sparta Wrocław. A klub ten jest hojnie dotowany z miejskich pieniędzy – odkąd władzę we Wrocławiu w 2018 r. objął Sutryk, przekazywane Rusce publiczne fundusze wyniosły ok. 15 mln zł" - czytamy.

Eksperci od nieruchomości, z którymi rozmawiała gazeta, uważają, że cena, jaką zapłacił Sutryk, mieści się w widełkach cen za domy w okolicy w zeszłym roku.

(PAP)

mchom/ mmu/