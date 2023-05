Prezydent USA: Rosja straciła w Bachmucie ponad 100 tys. żołnierzy

Rosja straciła w Bachmucie na wschodzie Ukrainy ponad 100 tys. żołnierzy - powiedział w niedzielę prezydent USA Joe Biden, uczestniczący w szczycie grupy G7 w Hiroszimie w Japonii.

fot. RFE/RL/SERHII NUZHNENKO / / Reuters / Forum

"Mówi się o Bachmucie: czy został stracony, czy nie. Prawdą, która się liczy, jest to, że rosyjskie straty w Bachmucie wyniosły ponad 100 tysięcy. Trudno to uzupełnić. (...) Ocalało tam niewiele budynków, jest to zniszczone miasto" - oznajmił prezydent USA, cytowany przez ukraińskie media.

Przywódca zwrócił uwagę, że obrońcom Bachmutu udało się zablokować bardzo dużo rosyjskich sił, w tym z najemniczej Grupy Wagnera.

Bitwa o Bachmut to najdłuższe i najbardziej krwawe starcie podczas wojny Ukrainy z Rosją. Walki rozpoczęły się w sierpniu 2022 roku i - według szacunków ukraińskich i zachodnich analityków - pochłonęły dziesiątki tysięcy ofiar wśród żołnierzy obu stron.

Zełenski podczas konferencji prasowej w Hiroszimie w Japonii wyraził przekonanie, że jego kraj otrzyma F-16 od zachodnich partnerów - poinformował Reuters.

Prezydent Biden podkreślił, że Zełenski zapewnił USA, iż F-16 nie będą wykorzystywane przez Kijów do ataków na cele w Rosji. Samoloty będą mogły być jednak użyte wobec rosyjskich wojsk na Ukrainie - dodał.

Wcześniej tego dnia premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiedział, że szkolenia ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16 rozpoczną się w miesiącach letnich.

W piątek agencja AP powiadomiła, że prezydent USA poparł podczas nieoficjalnych rozmów na marginesie szczytu G7 inicjatywę szkoleń ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów F-16. Jak dodano, treningi, które rozpoczną się w ciągu kilku miesięcy, prawdopodobnie zostaną przeprowadzone w Europie.

Biden miał też oznajmić w rozmowach z przywódcami pozostałych krajów G7, że szczegółowe decyzje w sprawie ewentualnego przekazania F-16 Ukrainie (kiedy to się odbędzie, ile samolotów zostanie udostępnionych i kto konkretnie je dostarczy) zapadną również w ciągu najbliższych miesięcy, gdy będą już trwały szkolenia pilotów.

