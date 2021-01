Prezydent Trump opuścił Biały Dom

fot. Carlos Barria / Reuters

Prezydent USA Donald Trump opuścił w środę rano Biały Dom. Odchodzący przywódca Stanów Zjednoczonych na pokładzie śmigłowca Marine One udaje się do bazy wojskowej Joint Base Andrews, skąd w ostatnim jego locie Air Force One poleci na Florydę.

Przed odlotem na Florydę Trump ma w bazie wojskowej zaplanowaną krótką przemowę i ceremonię pożegnalną. Na Florydę do Mar-A-Lago dotrze jeszcze przed zaprzysiężeniem Demokraty Joe Bidena na 46. prezydenta USA.

BREAKING — It was “the honor of a lifetime,” Trump tells us and mouths “thank you” to the press. He said he just wants to “say goodbye” and “we love the American people.” pic.twitter.com/l5m86NwZpF — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 20, 2021

Trump zerwał z tradycją i nie zaprosił zwycięzcy wyborów do Białego Domu; nie weźmie także udziału w inauguracji swojego następcy. W styczniu zobowiązał się do przekazania władzy, ale do tej pory nie pogratulował swojemu rywalowi i wciąż utrzymuje, że w głosowaniu w listopadzie dochodziło do fałszerstw.

Trump: Bycie prezydentem było zaszczytem

W krótkiej pożegnalnej mowie w bazie wojskowej Joint Base Andrews w stanie Maryland odchodzący prezydent USA Donald Trump podziękował w środę najbliższym, ocenił że prezydentura była dla niego zaszczytem i życzył sukcesów nowej administracji.

Przemowę Trumpa poprzedził salut z wojskowych dział. Na miejscu była rodzina odchodzącego prezydenta oraz jego sympatycy. Nie było wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a, który w przeciwieństwie do przywódcy USA weźmie udział w zaprzysiężeniu na 46. prezydenta Joe Bidena.

W krótkim wystąpieniu Trump podziękował swoim najbliższym. Mówił m.in. że udało mu się odbudować amerykańskie wojsko oraz zapewnić szybko szczepionkę na koronawirusa.

W trakcie wchodzenia Trumpa do samolotu, prezydent elekt Joe Biden wraz z małżonką Jill udał się w drogę do katolickiej Katedry św. Mateusza Apostoła w Waszyngtonie, gdzie rozpocznie swój dzień, którego najważniejszym momentem będzie zaprzysiężenie przed Kongresem o godzinie 18 czasu polskiego.

Trump w ostatnim locie Air Force One zmierza na Florydę, gdzie w Mar-a-lago ma swój resort. W tym stanie na południu USA wyląduje około godzinę przed zaprzysiężeniem Bidena.

Trump w styczniu zobowiązał się do uporządkowanego przekazania władzy, ale do tej pory nie pogratulował swojemu rywalowi i utrzymuje, że w głosowaniu w listopadzie dochodziło do fałszerstw.

