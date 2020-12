Prezydent Sopotu pisze do prezydenta. "Obywatele, którzy głosowali na innych kandydatów, są szykanowani"

Środki dla samorządów. Wicemarszałek Sejmu wystąpił do szefa NIK o pilną kontrolę

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) poinformował we wtorek, że wystąpił do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, by w trybie pilnym NIK przeprowadziła kontrolę kryteriów, według których środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przyznane samorządom