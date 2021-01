Prezydent: Rozmawiałem z Jarosławem Gowinem, aby nie zamykano stoków

Prezydent Andrzej Duda potwierdził, że interweniował, aby nie zamykano stoków i dzwonił w tej sprawie do wicepremiera Jarosława Gowina.

"Przedsiębiorcy z południa do mnie dzwonili, przez kilka godzin odbierałem telefony od ludzi którzy mnie znają. (...) Właścicieli pensjonatów, hoteli, stacji narciarskich, a także ludzi, którzy po prostu chcieli jeździć na nartach, moich znajomych, przerażeni i zdenerwowani, bardzo często wręcz wściekli" - powiedział Andrzej Duda zapytany w piątek na antenie TVN24 dlaczego wstawił się za tą branżą.

"Więc zadzwoniłem, rzeczywiście skontaktowałem się z premierem Gowinem i powiedziałem mu: +Słuchajcie, zastanówcie się dwa razy. Można wprowadzić pewne zasady korzystania ze stoków narciarskich+. Oczywiście rozumiem, że restauracje trzeba zamknąć. Dla mnie to jest jasne. Natomiast uważam, że można prowadzić sprzedaż posiłków na zewnątrz, jeżeli ktoś chce zjeść posiłek na zewnątrz proszę bardzo" - dodał.

Prezydent podkreślił, że zareagował w ten sposób na apele przedsiębiorców.

"Uważałem, że jest to moja normalna reakcja. (...) Była ona odpowiedzią na apele. (...) Wszyscy wiedzą, że ja tę branżę znam. Rzeczywiście jestem wielkim sympatykiem narciarstwa. Bardzo lubię narciarstwo jako sport. Interweniowałem i uważałem tę interwencję za logiczną. Później, kiedy mi tłumaczono, dlaczego jednak podejmą decyzję o zamknięciu stoków, z przykrością, ale również uznałem te argumenty. No niestety były mocne, zwłaszcza po tym, co działo się w tamtych dniach i jak niektórzy ludzie się zachowywali" - stwierdził prezydent.

Pod koniec listopada ubiegłego roku wicepremier Gowin ujawnił w rozmowie z Polsat News, że udział w podjęciu decyzji o otwarciu wtedy stoków miał prezydent Andrzej Duda. "To właśnie pan prezydent Duda zadzwonił do mnie od razu w poprzednią niedzielę i to on bardzo stanowczo powiedział mi, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, abym wypracował, wraz z branżą narciarską, specjalne procedury sanitarne, co też się stało i co umożliwiło otwarcie stoków" - mówił wtedy wicepremier.(PAP)

