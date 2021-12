Prezydent: Prezes Glapiński dobrze się sprawdził w pierwszej kadencji

Prezydent: Nakładanie obowiązku szczepień wzbudza moje wątpliwości

Jestem zwolennikiem namawiania do tego, by się zaszczepić, ale nakładanie obowiązku szczepienia cały czas wzbudza moje wątpliwości. Obawiam się, jakie to będzie miało u nas skutki społeczne - powiedział w poniedziałek w Polsat News prezydent Andrzej Duda.