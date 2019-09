Prezydent: Polska nie może być państwem taniej siły roboczej

Dzisiaj wielu ludzi "krwawi" się ciężką pracą, żebyśmy wracali do grona państw, w których jest dobrobyt; wracamy i wierzę w to, że także, dzięki mądrej polityce realizowanej na szczeblu centralnym będziemy wracali nadal - mówił prezydent Andrzej Duda w piątek w Białobrzegach (mazowieckie).

Prezydent który spotkał się w piątek z mieszkańcami Białobrzegów podkreślał, że jego największym marzeniem - od kiedy został kandydatem na prezydenta - było zobaczyć, że Polska zmieniła się na lepsze podczas jego urzędowania. "Żebym mógł na koniec swojej prezydenckiej misji usłyszeć od zwykłej polskiej rodziny - w Białobrzegach, czy innym polskim mieście - +proszę pana, dziękujemy, bo teraz, kiedy pan kończy (kadencję), żyje nam się lepiej niż wtedy, kiedy pan zaczynał+. Jeżeli to będę mógł usłyszeć, to będzie dla mnie największa nagroda" - zapewnił.

Dodał, że jego największym marzeniem jest to, żeby Polska stała się także pod względem materialnym częścią Zachodu. "Częścią w sensie kulturowym, w sensie tożsamościowym, jesteśmy cały czas od ponad tysiąca pięćdziesięciu lat, ale w tym sensie majątkowym II wojna światowa i czasy komunizmu zepchnęły nas z właściwej drogi rozwoju" - mówił Andrzej Duda.

Według niego, dziś "wielu ludzi krwawi się ciężką pracą, po to", żeby Polska wróciła do grona państw dobrobytu. "Wracamy proszę państwa i wierzę w to, że także dzięki mądrej polityce realizowanej na szczeblu centralnym będziemy wracali nadal. Chciałbym, żebyśmy utrzymali ten kurs. Ogromnie mi na tym zależy, bo to jest wielka nadzieja, że wreszcie młodzi nie będą widzieli żadnego sensu w wyjeżdżaniu za granicę do pracy, bo tutaj będzie można zarobić przynajmniej podobne pieniądze, jak nie lepsze. Mam nadzieję, że lepsze" - zaznaczył prezydent.

"To jest nasze wielkie zadanie, żebyśmy tutaj budowali taką prosperitę i takie warunki życia, żeby ludzie z Zachodu kiedyś przyjeżdżali do nas mówiąc:, ale u was jest spokojnie, u was jest dobrze, u was jest piękny kraj, piękna przyroda, u was się wygodnie żyje, a przede wszystkim bezpiecznie. O to my, ludzie władzy musimy się starać każdego dnia" - przekonywał Andrzej Duda.

Jak mówił, Polska nie może być państwem taniej siły roboczej, musi być państwem, w którym jest wysoka wydajność i wysoko wykwalifikowani pracownicy. Prezydent podkreślił, że sprawiedliwość społeczna - sprawiedliwy podział dóbr w społeczeństwie, świadczy o nowoczesnym państwie i społecznej gospodarce rynkowej. "Tylko taka polityka przyniesie rozwój państwa nowoczesnego i jednocześnie silnego. Tylko dzięki takiej polityce będziemy w stanie podwyższać świadczenia, renty i emerytury" - tłumaczył.

"Polska musi być państwem, w którym jest wysoka wydajność, w którym są wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy dobrze pracują" - mówił prezydent. "Polacy potrafią dobrze pracować" - dodał.

Prezydent przypomniał też zmiany wprowadzone w czasach rządów PiS, które były także jego zapowiedziami przedwyborczymi. Przypomniał o skróceniu wieku emerytalnego, możliwości wyboru przez rodziców, czy sześciolatki pójdą do szkoły, czy nie, oraz o programie "500 plus", który nazwał najlepszym programem prorodzinnym, jaki kiedykolwiek do tej pory wprowadzono w Polsce.

"To jest największa rola rodziny i to jest największa chwała rodziny, i to jest największa wdzięczność państwa wobec rodziny, że rodzina daje dzieci, które stanowią potem następne pokolenia, które powodują, że państwo trwa, i że - daj Boże - się umacnia" - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent zwrócił się także do rolników. Powiedział, że dzięki nim Polska ma zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe. "Pod tym względem jesteśmy absolutnie samowystarczalni. To jest efekt trudu polskiego rolnika" - zaznaczył.

Prezydent podkreślił również, że Polska musi dążyć do tego, aby dopłaty dla polskich rolników nie były niższe niż średnia unijna. "Mamy ku temu wielką szansę" - ocenił. "Naszym kandydatem na unijnego komisarza ds. rolnictwa jest Janusz Wojciechowski, który doskonale zna problemy rolnictwa" - przekonywał.

Andrzej Duda powiedział też, że przed spotkaniem złożył wieniec przy głazie pomordowanych podczas okupacji niemieckiej i później sowieckiej. Wspominał też powstanie styczniowe, po którym Białobrzegi na długie lata straciły prawa miejskie. "Bóg, Honor i Ojczyzna, to jest właśnie historia tej ziemi" - mówił do mieszkańców. (PAP)

autorzy: Aleksander Główczewski, Marta Rawicz