Prezydent Olsztyna: Jeśli nie dla siebie, przestrzegajcie zasad dla innych

fot. Lukasz Zarzycki / FORUM

"Jeżeli nie dla siebie, zróbcie to dla innych, słabszych, bardziej podatnych na zachorowanie – zachowujcie podstawowe zasady ostrożności! Noszenie maseczki, zachowanie dystansu i mycie rąk nikogo nie zabiło, brak tych zachowań – już tak" – zaapelował za pośrednictwem PAP do mieszkańców Olsztyna prezydent miasta Piotr Grzymowicz.

Olsztyn od wielu dni notuje najwyższe w kraju rekordy zakażeń zakażeń koronawirusem. W mieście na kwarantannie przebywa w czwartek 2,9 tys. osób, od wielu dni w szpitalach miasta brakuje miejsc dla chorych na COVID-19. Z powodu zwiększonej liczby zakażeń zdziesiątkowane są przedszkola i zakłady pracy.

Mimo że od 27 lutego w mieście zamknięte są galerie handlowe, baseny, biblioteki i instytucje kultury to poziom zakażeń nie maleje. W ocenie epidemiologa prof. Włodzimierza Guta winni temu są sami mieszkańcy, którzy lekceważą obostrzenia. Na ulicach miasta wiele osób nie nosi maseczek, publiczne Radio Olsztyn emituje na antenie uwagi od mieszkańców, w którym sklepie pracownicy nie zwracają uwagi na klientów bez maseczek.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz w przesłanym PAP apelu skierowanym do mieszkańców miasta stwierdził, że "mieszkańcy w większości, choć zmęczeni, zdenerwowani i zaniepokojeni, stosują się do zwiększonych obostrzeń".

"Nie szukałbym tu winnych czy niewinnych. Zawsze jest grupa ludzi niepoddająca się żadnym nakazom, zakazom, ograniczeniom" – napisał Grzymowicz i powiedział, że do tej grupy ludzi apeluje "o więcej refleksji".

"Pandemia jest faktem, podobnie jak to, że jej skutki bywają śmiertelne. Dlatego, jeżeli nie dla siebie, zróbcie to dla innych, słabszych, bardziej podatnych na zachorowanie – zachowujcie podstawowe zasady ostrożności! Noszenie maseczki, zachowanie dystansu i mycie rąk nikogo nie zabiło, brak tych zachowań – już tak" – stwierdził prezydent Olsztyna i dodał, że osobiście już przeszedł covid i przeżył, "ale niektórym moim przyjaciołom już się to nie udało".

"Może dlatego, że właśnie ktoś nie nałożył maseczki albo nie umył rąk" – podkreślił Grzymowicz.

"Apelujemy o zwrócenie uwagi na to, co możemy robić zawsze, codziennie, na co mamy bezpośredni wpływ – czyli prawidłowe noszenie maseczek, częste mycie rąk i zachowanie dystansu wszędzie tam, gdzie to możliwe i konieczne" – zaapelował Grzymowicz.

Zapewnił, że samorząd Olsztyna jest w stałym kontakcie ze służbami wojewody, co pozwala jak najszybciej wprowadzać w życie zaplanowaną strategię walki z pandemią.

"Najtrudniej jest nam wprowadzać te rozwiązania, które pojawiają się późno i dają nam np. 4 godziny na zmianę organizacji pracy szkół, basenów czy bibliotek. Ten chaos nie pomaga. Nie pomaga także brak realnego wsparcia finansowego naszych przedsiębiorców i działań samorządu, co rodzi frustrację i często sprzeciw osobisty, indywidualny, wyrażany buntem. Dążenie do normalności jest niezwykle silne" – napisał w apelu Grzymowicz. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

jwo/ joz/