Prezydent Niemiec: ci, którzy narzucają sankcje, nie mogą być bardziej poszkodowani niż Rosja

fot. Dan Herrick / / ZUMA Press

Ci, którzy narzucają sankcje, nie mogą być bardziej poszkodowani niż Rosja - podkreślił we wtorek prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier pytany, kiedy Niemcy przestaną kupować rosyjski gaz i ropę. Wskazał, że udział rosyjskiego gazu w niemieckim imporcie spadł do 40 proc.

Prezydent Steinmeier wraz z małżonką Elke Büdenbender przebywa we wtorek z wizytą w Warszawie.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą Steinmeier był pytany, kiedy Niemcy przestaną kupować rosyjski gaz i ropę.

"Razem z europejskimi sąsiadami musimy zrobić wszystko, by zwiększyć presję gospodarczą na Rosję" - odparł prezydent Niemiec. Dodał, że jeszcze nigdy nie zostały wprowadzone tak drastyczne sankcje, jak teraz.

Steinmeier przypomniał, że UE niedawno podjęła decyzję o zakazie importu rosyjskiego węgla do krajów UE. "Myślę, że wszystkie kraje będą się starały, tak jak my, zmniejszyć import ropy jak najszybciej" - powiedział.

Przeczytaj także Prezydent Zełenski nie chce wizyty prezydenta Steinmeiera w Kijowie

Jak mówił, Niemcy redukują też import rosyjskiego gazu – jego udział w niemieckim imporcie spadł z 60 do 40 proc. "Można powiedzieć, że to nadal za dużo, ale widać na podstawie tych danych, że bierzemy te debaty na poważnie i szukamy możliwości, by zredukować nasze uzależnienie energetyczne" - stwierdził.

Dodał, że ze względu na strukturę niemieckiej gospodarki nie da się zrezygnować z rosyjskich surowców tak szybko, jak niektórzy oczekują. "Ci, którzy narzucają sankcje, nie mogą być bardziej poszkodowani niż Rosja" - powiedział Steinmeier.

Niemcy zdecydowały się na dostarczanie broni w rejony objęte wojną

Steinmeier powiedział, że wojna na Ukrainie stała się punktem zwrotnym w niemieckiej polityce międzynarodowej. Zaznaczył, że "Niemcy biorą na poważnie wydanie 2 proc. swojego rocznego PKB na obronę".

"Jest także mowa o programie (specjalny fundusz - PAP) w wysokości 100 mld euro na wyposażenia Bundeswehry" - powiedział Steinmeier. Ocenił, że te decyzje pokazują wkład Niemiec na rzecz bezpieczeństwa, o co apelował wcześniej prezydent Duda.

Steinmeier powiedział, że Niemcy zadecydowały się także na dostarczanie broni także w rejony objęte wojną, co w ostatnich latach nie pasowało do ich filozofii bezpieczeństwa.

Zaznaczył, że "rządy obydwu krajów ściśle ze sobą współpracują, rozmawiając o dalszych działaniach wspierających Ukrainę".(PAP)

Autor: Magdalena Gronek, Aleksandra Rebelińska

kmz/ rbk/