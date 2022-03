Prezydent Litwy: Liderzy UE zgodzili się co do eurointegracji Ukrainy

Po pięciu godzinach gorących dyskusji liderzy UE zgodzili się co do eurointegracji Ukrainy - napisał w piątek na Twitterze prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

"To historyczna noc w Wersalu. Po pięciu godzinach gorących dyskusji liderzy UE zgodzili się co do eurointegracji Ukrainy. Proces się rozpoczął" - napisał Nauseda. "Szybkie osiągnięcie tego zależeć będzie od nas i Ukraińców - ten bohaterski naród zasługuje na to, by wiedzieć, że jest mile widziany w Unii Europejskiej" - dodał litewski prezydent.

A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU.