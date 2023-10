Prezydent Joe Biden w środę uda się do Izraela

"WSJ": USA szykują się do wysłania 2 tys. żołnierzy do Izraela Siły zbrojne USA wyselekcjonowały ok. 2 tys. żołnierzy i przygotują ich do wysłania do wsparcia Izraela - podał w poniedziałek "Wall Street Journal", powołując się na urzędników Pentagonu. Żołnierze mają pełnić funkcje wspierające i nie brać udziału w walkach.