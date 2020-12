Prezydent: Jestem gotów się zaszczepić przeciwko Covid-19

Prezydent o protestach w sylwestra: w demokracji wolno protestować, apeluję o przestrzeganie reguł

Nie wiem, czy akurat Nowy Rok i sylwester to dobry czas na protestowanie, ale Polska jest wolnym państwem, w demokracji wolno protestować, to jest dozwolone. Apeluję tylko o to, by przestrzegać reguł ochrony przed koronawirusem, bo to jest bardzo istotne - powiedział prezydent Andrzej Duda.