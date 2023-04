Prezydent Erdogan zawiesza kampanię wyborczą. Rosną spekulacje co do stanu zdrowiao

Praktyczny zakaz aborcji w Dakocie Północnej. Gubernator podpisał ustawę Gwałt i kazirodztwo to jedyne przypadki, w których aborcja będzie dozwolona i to dokonana jedynie do 6 tygodnia ciąży. Republikański gubernator Doug Burgum podpisał nowelizacje antyaborcyjnych przepisów. Obecnie Dakota Północna ma najbardziej restrykcyjne rozwiązania w całych Stanach.