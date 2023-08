Prezydent Erdogan wybiera się do Rosji na spotkanie z Putinem

MSZ Ukrainy: dalszy zakaz importu do UE ukraińskiej produkcji rolnej jest nie do przyjęcia Za „kategorycznie nie przyjęcia” uznało w sobotę ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych utrzymanie zakazu importu ukraińskiej produkcji rolnej do niektórych krajów UE. Była to reakcja na słowa ministra rolnictwa Polski Roberta Telusa, który opowiedział się za przedłużeniem takiego zakazu.