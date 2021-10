Prezydent Duda wyremontuje rezydencje za bajońską kwotę

fot. Lukasz Dejnarowicz / / FORUM

Dwa szezlongi za 3980 zł, krzesła do jadalni i małżeńskie łoże zapłacono ponad 15 tys. zł, a usługi (a więc zapewne transport i ich wniesienie - dodatkowy 1 tys. zł). Jak na razie, to drobna metamorfoza, bo generalny remont, który czeka ośrodek, może kosztować nawet 4,6 mln zł, a na wszystkie prezydenckie "domy wyjazdowe" nawet 25 mln zł.

Morza szum, ptaków śpiew, wygodny szezlong pośród drzew - można zanucić, parafrazując słynny letni przebój. Prezydent Andrzej Duda postanowił wymienić umeblowanie w rezydencji w Juracie. Jak napisał "Fakt", na meble "do siedzenia" do salonu i sypialni kancelaria wydała 16 tys. zł. To dopiero początek kosztów.

Firma "Zabłyszcz" z Opolszczyzny zrobiła dwa szezlongi, kilka krzeseł do jadalni i podwójne łózko. Z cen katalogowych wynika, że za same szezlongi można zapłacić około 4 tys. zł. Czarny pikowany mebel prezentuje się rzeczywiście "godnie" i elegancko. Obecnie jest nawet na niego promocja. Ciekawe czy kancelaria prezydenta także taką dostała? Pasujące łózko (bez materaców) to koszt około 3 tys. zł. Z kolei krzesła do jadalni wyceniono na prawie 600 zł, a więc z rozrachunku wychodzi, że zamówiono je w liczbie 12. Należy pamiętać, że wyliczenia zostały zrobione na podstawie katalogów, a meble firma mogła zrobić przecież na indywidualne zamówienie.

Jak na razie Kancelarię Prezydenta milczy na temat oficjalnych remontów. Cytowali przez "Fakt", napisali jedynie, że wymieniono i przebudowano przepompownię ścieków za 46,1 tys. zł. To jednak nie koniec. Z dokumentacji przedstawionej w zamówieniach Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta wynika, że letnie i zimowe rezydencje prezydenta przejdą gruntowną odnowę, która może kosztować nawet 25 mln zł. Specyfikacja warunków zamówienia jest o tyle szeroka, że zawiera od robót: budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych po urządzanie, a więc meble, instalacja AGD, itd.

Przebudowy doczeka się nie tylko ośrodek w Juracie (nazwany rezydencją prezydenta na Mierzei Helskiej), ale także Zamek w Wiśle, gdzie Andrzej Duda chętnie jeździ na nartach. Prace będą takżę prowadzone w Warszawie w Pałacu Prezydenckim, Belwederze, Archiwum Prezydenta, rezydencjach w Konstancinie i Promniku oraz Dworku Prezydenta w Ciechocinku.

Ośrodki prezydenckie Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei Wiślanej: W Dwudziestoleciu Międzywojennym w willi "Muszelka" na terenie Oficerskiego Domu Wypoczynkowego "Jantar" lubił spędzać czas prezydent Ignacy Mościcki. Po wojnie ośrodek przeszedł pod zarząd rady ministrów, by w 1989 roku trafić w "ręce" Kancelarii Prezydenta. Na ośrodek składa się kilkadziesiąt hektarów, na których są dwie wille, kort tenisowym, wieża widokowa z krytym basenem. Oczywiście przylegająca do ośrodka plaża jest zamknięta i całodobowo strzeżona. Ośrodek jest wyposażony w przystań i lądowisko dla helikopterów. Zamek w Wiśle: Pałacyk postawił w 1906 roku arcyksiążę cieszyński Fryderyk Habsburg. Okolicę ceniono ze względu na otaczające lasy i góry. Po pożarze w Dwudziestoleciu Międzywojennym w jego miejscu zbudowano modernistyczną willę, który oddano do użytku w 1930 roku. Po wojnie go odrestaurowano i przekazano ponownie do dyspozycji prezydentów. Gościł w nim Bolesław Bierut i Władysław Gomułka. Na Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle składa się: Zamek Górny - wypoczywa w nim Prezydent. Składa się m.in. z holu, reprezentacyjnej jadalni, salonu, palarni (inaczej pokój kominkowy). Na 2. piętrze jest zachowany gabinet Mościckiego i łazienkę z częściowo oryginalnym wyposażeniem. Zachowały się żyrandole, drzwi, okna i okucia. Zamek Dolny - część konferencyjna i pokoje hotelowe. Zamek Dolny - Gajówka - restauracja i pokoje hotelowe. Kaplica z 1909 roku pod wezwaniem Św. Jadwigi Śląskiej.

aw