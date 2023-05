Prezydent Duda wskazuje, czym jest spowodowana inflacja w Polsce

Inflacja w Polsce jest w głównej mierze spowodowana przez wojnę w Ukrainie; cieszę, że dzięki skutecznym działaniom rządu w ciągu ostatnich miesięcy udaje się tę inflację dusić – ocenił w środę prezydent Andrzej Duda.

fot. Bartłomiej Wojtowicz / /

Prezydent – który przebywa z wizytą w Islandii – ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że inflacja w Polsce jest w głównej mierze spowodowana przez wojnę w Ukrainie. „Wszyscy znakomicie wiedzą, chyba nawet dzieci wiedzą, że jeżeli wzrastają koszty energii, to wszystkie koszty wokoło wzrastają. Bo jeżeli rosną ceny paliw, to natychmiast rosną ceny transportu, to natychmiast dostarczenie każdego towaru do każdego sklepu jest droższe, niż było wcześniej” – wskazywał Duda.

W ocenie prezydenta kwestią oczywistą jest, że to ceny energii napędzają inflację. „Bardzo się cieszę, że udaje się tę inflację dzięki skutecznym działaniom rządu w ciągu ostatnich miesięcy dusić, że sytuacja się uspokaja, że inflacja jest coraz mniejsza. To duży powód do satysfakcji. Cieszę się, eksperci przewidywali, że tak będzie. To jest na pewno powód do radości, że te działania są realizowane skutecznie” – podkreślił prezydent.

GUS podał w poniedziałek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły rdr o 14,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,7 proc. Wcześniej GUS informował, że inflacja w marcu 2023 r. wyniosła 16,1 proc. rdr.

Z Reykjaviku Aleksandra Rebelińska