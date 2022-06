Prezydent Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki apeluje do prezydenta o zawetowanie nowelizacji ustawy o SN

Ryzyko, że Polska nie otrzyma pieniędzy z UE niepomiernie wzrosło po odrzuceniu senackich poprawek do noweli ustawy o SN - uważa marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Zaapelował do prezydenta o weto do noweli, by można było przygotować nowy dokument, który "wypełni zobowiązania między Polską a UE".