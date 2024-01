Prezydent Duda: Pomoc USA jedyną nadzieją na zwycięstwo Ukrainy

Pomoc z USA jest jedyną nadzieją na zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją a zarazem sposobem na uniknięcie większej wojny i konieczności udziału w niej amerykańskich żołnierzy - powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie wyemitowanym w niedzielę w amerykańskiej telewizji Fox News.

fot. Novikov Aleksey / / Shutterstock

Andrzej Duda odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarki Marii Bartiromo o znaczenie wsparcia USA, w czasie kiedy w Kongresie trwają negocjacje nad pakietem środków koniecznych do kontynuacji pomocy.

"Ta pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych jest jedyną nadzieją, jaką mamy, by Ukraina wygrała. Bo bez tej dodatkowej pomocy, obawiam się, że Rosja nie zostanie pokonana" - powiedział w wywiadzie przeprowadzonym podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Duda użył przy tym argumentu często używanego przez prezydenta USA Joe Bidena, który twierdzi, że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, ruszy dalej, atakując NATO, co będzie wymagało włączenia się USA i poświęcenia życia amerykańskich żołnierzy. Andrzej Duda stwierdził, że za każdym razem, kiedy w Europie wybucha wielka wojna, Ameryka bierze w niej udział - i choć dwukrotnie je wygrała, to okupiła to wielkimi stratami.

"Teraz, jeśli Rosja wygra tę wojnę i zaatakuje inny kraj, to znowu oznaczałoby ryzyko kolejnej wielkiej wojny w Europie. Więc tylko USA może pomóc uniknąć wybuchu takiej wojny poprzez dostarczenie wsparcia Ukrainie" - powiedział polski prezydent.

Duda był również pytany o zmianę rządu w Polsce i współpracę z premierem Donaldem Tuskiem. Prezydent stwierdził, że choć z nowym rządem dzieli go podejście i wartości, to jest otwarty na dyskusje. Zarazem oskarżył rząd o to, że złamał prawa i konstytucję RP dokonując zmian w mediach publicznych oraz odwołując Prokuratora Krajowego. Dodał, że od początku wzywał rząd do zaprzestania tych działań, a ich bezprawność została potwierdzona przez sąd.

Odnosząc się do tegorocznych wyborów w USA i prawdopodobnego pojedynku prezydenta Joe Bidena z byłym prezydentem Donaldem Trumpem, Duda orzekł, że żaden europejski polityk nie powinien mówić Amerykanom, kogo wybierać. Dodał też, że on sam miał dobre stosunki z Donaldem Trumpem, wskazując na szereg polsko-amerykańskich inicjatyw rozpoczętych podczas jego prezydentury, w tym Inicjatywę Trójmorza, kontrakty na amerykański gaz LNG oraz budowę elektrowni jądrowej.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ sp/