Prezydent Duda: Polska przekaże Ukrainie czołgi Leopard

Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard, które zostaną przekazane w ramach budowania koalicji międzynarodowej w tej sprawie – oświadczył w środę we Lwowie prezydent Andrzej Duda.

fot. Jakub Szymczuk / / Kancelaria Prezydenta

"Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji, ponieważ, jak państwo wiecie, musi zostać spełniony także cały szereg wymogów formalnych, zgód i tak dalej, które są w tym celu potrzebne, ale przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa - powiedział prezydent Duda na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą po szczycie Trójkąta Lubelskiego.

"I my w ramach tej koalicji międzynarodowej podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu czołgowego, kompanii czołgów Leopard, która, mam nadzieję, w szeregu z innymi kompaniami czołgów Leopard oraz innych (czołgów), które zostaną przez inne państwa złożone, popłynie w niedługim czasie na Ukrainę i będzie mogła wzmocnić obronę Ukrainy. Taka decyzja w Polsce już jest" – dodał polski prezydent.

Prezydent Zełenski powiedział, że Ukraina oczekuje "wspólnej decyzji" państw, które rozważają przekazanie czołgów. Jak stwierdził, jeden kraj nie może zapewnić takiej liczby czołgów, jaka zapewniłyby Ukrainie zwycięstwo.

Garnizon Wesoła, gdzie stacjonują czołgi Leopard. (fot. Wojciech Król / MON)

Prezydent Duda uznał, że "powstrzymanie wojny na Ukrainie to jedno z największych wyzwań dla wolnego świata", do jakich doszło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i zaapelował do dalszej pomocy dla Ukrainy ze strony światowych rządów. Podkreślił, że Polska była "tym pierwszym państwem, które udzieliło Ukrainie spektakularnej pomocy w obliczu rosyjskiej agresji" i wymienił wśród sprzętu przekazanego Ukraińcom od początku inwazji Rosji czołgi, amunicję, karabinki Grot, armatohaubice Krab.

Przywódcy podpisali Wspólną Deklarację Prezydentów Trójkąta Lubelskiego

Razem z prezydentami Ukrainy i Litwy - Wołodymyrem Zełenskim i Gitanasem Nausedą - w formacie Trójkąta Lubelskiego rozmawiamy w środę we Lwowie o militarnym wsparciu dla Ukrainy przeciw rosyjskiej agresji oraz o integracji Ukrainy z UE i NATO - przekazał w środę prezydent Andrzej Duda.

Wcześniej Kancelaria Prezydenta poinformowała, że trzej przywódcy, którzy spotkali się we Lwowie, podpisali w środę Wspólną Deklarację Prezydentów Trójkąta Lubelskiego. "We wspólnej deklaracji Trójkąta Lubelskiego odwołanie do wspólnego powstania 1863-64 (powstania styczniowego - PAP) i do wspólnej Pierwszej Rzeczypospolitej +szańca przeciwko tyranii ze Wschodu+" - napisał z kolei szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Prezydencki minister podkreślił również, że omówiono bardzo dokładnie polskie i litewskie wsparcie dla walczącej Ukrainy. "Polska ze swojej strony będzie tworzyć międzynarodową koalicję na rzecz dostaw Leopardów i sama w jej ramach oferuje pierwsze czołgi tego typu" - zaznaczył Kumoch.

Trójkąt Lubelski jest formatem współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą. Powołany został w 2020 r., a jego celem jest pogłębianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej tych państw oraz wspieranie euroatlantyckich dążeń Ukrainy.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

