Prezydent Duda: Emerytury stażowe są bardzo oczekiwane

Cieszę się, że Zjednoczona Prawica zobowiązała się do ustanowienia emerytur stażowych; są bardzo oczekiwane - podkreślił w czwartek w wywiadzie dla PAP prezydent Andrzej Duda. Wyraził zadowolenie z faktu, że to, o czym mówił w kampanii prezydenckiej w 2020 roku, "znajdzie ostatecznie pozytywny finał".

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Prezydent podczas wywiadu został zapytany m.in. czy cieszy się, że temat emerytur stażowych wrócił na agendę. "Tak, oczywiście, że się cieszę. Cieszę się generalnie ze wszystkich tych działań, które już zostały w tej sprawie podjęte" - podkreślił Andrzej Duda.

Przypomniał, że w 2021 roku skierował do Sejmu prezydencki projekt ustawy dot. emerytur stażowych. "Ja de facto swoje zobowiązanie zrealizowałem. Bo rzeczywiście tak, jak Solidarność złożyła swój projekt, tak jak się umawiałem, zresztą z NSZZ Solidarność, ja również złożyłem swoją propozycję po to, by stworzyć szersze pole do prac nad rozwiązaniem ostatecznie kwestii emerytur stażowych" - zaznaczył prezydent.

Zwrócił uwagę, że w międzyczasie pojawiło się rozwiązanie, które niejako zapowiadało, że może uda się problem emerytur stażowych rozwiązać. "Myślę o ustawie dotyczącej emerytur pomostowych, którą nie tak dawno miałem sposobność podpisać" - sprecyzował prezydent.

"A teraz cieszę się, że Zjednoczona Prawica zobowiązała się do ustanowienia emerytur stażowych. Są bardzo oczekiwane. Cieszę się, że to, o czym mówiłem w kampanii prezydenckiej w 2020 roku, znajdzie ostatecznie pozytywny finał" - podkreślił Andrzej Duda.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

W wyemitowanym w czwartek spocie wyborczym premier Mateusz Morawiecki zapowiedział: "Wprowadzimy emerytury stażowe, to wyraz naszej wdzięczności za waszą ciężką pracę". Dodał, że emerytury stażowe będą przysługiwały po 38 latach okresów składkowych dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, odnosząc się do tej zapowiedzi w Radiu Zet, uściśliła, że w projekcie ustawy zostanie zapisane, że osoby, które nabędą wymagane lata pracy, zyskają prawo do minimalnej emerytury. "Absolutnie nie będziemy wprowadzać takich rozwiązań, które miałyby powodować, że będą to emerytury niższe niż minimalna emerytura w Polsce" – zaznaczyła.

Dodała, że PiS jako odpowiedzialna formacja polityczna wprowadza zmiany "w tym momencie, kiedy budżet może sobie pozwolić na taką zmianę". "To nie są gruszki na wierzbie, to są konkrety, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom" - podkreśliła.

Projekt w sprawie emerytur stażowych ma zostać zaprezentowany nowemu parlamentowi.

Całość wywiadu PAP z prezydentem Dudą dostępna jest na portalu pap.pl oraz na profilu PAP na Facebooku.

autor: Edyta Roś