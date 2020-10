Prezydent Donald Trump ma koronawirusa

Prezydent Donald Trump poinformował, że on i pierwsza dama USA mają pozytywne wyniki testu na koronawirusa. "Natychmiast rozpoczniemy naszą kwarantannę i powrót do zdrowia" - dodał.

Amerykański przywódca na Twitterze potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów, że test na Covid-19 dał pozytywny rezultat u jego doradczyni Hope Hicks. Przebywała ona na pokładzie samolotu Air Force One, gdy prezydent zmierzał na wtorkową debatę do Cleveland w Ohio oraz na środowy wiec w Minnesocie.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!