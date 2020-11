Prezydent Czech wspiera budżet z największym deficytem w historii

fot. Alexei Nikolsky / TASS

Prezydent Milosz Zeman poparł w środę w Izbie Poselskiej projekt budżetu z największym w historii Czech deficytem około 12 miliardów euro. Zdaniem Zemana, który jest ekonomistą, epidemia wymaga rezygnacji ze stereotypów np. o dominacji wzrostu gospodarczego.

Zeman, który dotąd opowiadał się za oszczędną polityką państwa, powiedział posłom, że zadłużanie gospodarki staje się w czasie pandemii koniecznością. Uznał, że deficyt jest niezbędny, ale nie można pozwolić na niegospodarność w dysponowaniu środkami.

Przytoczył przykład związków zawodowych, które domagały się wprowadzenia wolnych dni wydłużających weekend w związku ze świętem przypadającym 17 listopada.

Zamiast dotacji dla przedsiębiorców postulował szersze wykorzystanie kredytów, co - jego zdaniem - jest środkiem bardziej motywującym. Prezydent skrytykował także propozycje ulg podatkowych dla osób fizycznych, ponieważ ograniczają wpływy do budżetu. Po raz kolejny opowiedział się przeciwko istniejącemu w kraju systemowi ulg podatkowych w najróżniejszych gałęziach gospodarki. Zdaniem prezydenta właśnie w czasie pandemii politycy powinni znaleźć siłę do podjęcia niektórych niepopularnych decyzji.

Posłowie mają zdecydować o ostatecznym kształcie budżetu do 16 grudnia br.

Z Pragi Piotr Górecki