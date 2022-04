Prezydent Biden: To, co dzieje się na Ukrainie, to wielkie zbrodnie wojenne

fot. Haditha26 / / Shutterstock

To, do czego dochodzi na Ukrainie to wielkie zbrodnie wojenne, a odpowiedzialne narody muszą pociągnąć ich sprawców do odpowiedzialności - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden, odnosząc się w przemówieniu do zbrodni w Buczy.

"Widzieliście obrazy z Buczy, tuż pod Kijowem (...) cywilów zabitych z zimną krwią i wrzuconych do masowych grobów, znaki brutalności i nieludzkości pozostawione na widoku całego świata, bez wstydu" - powiedział Biden w przemówieniu do przedstawicieli związków zawodowych. "To, do czego dochodzi na Ukrainie to wielkie zbrodnie wojenne. Odpowiedzialne narody muszą się zjednoczyć i pociągnąć do odpowiedzialności tych sprawców" - dodał.

Komentując wprowadzone w środę przez USA i sojuszników sankcje przeciwko m.in. największemu rosyjskiemu bankowi, Sbierbankowi oraz wprowadzenie zakazu nowych inwestycji, Biden stwierdził, że dotychczasowe restrykcje "wymazały 15 lat wzrostu gospodarczego" Rosji i "stłamszą możliwości rozwoju rosyjskiej gospodarki na długie lata". Stwierdził, że zakaz prowadzenia nowych inwestycji w Rosji ma na celu uniemożliwienie powrotu ponad 600 zagranicznych firm, które wycofały się z Rosji i skłonić do wyjścia te, które jeszcze tego nie zrobiły. Zapowiedział też, że od zachodnich finansów w pełni odcięte zostaną rosyjskie przedsiębiorstwa państwowe, będące ważnymi źródłami dochodów dla Rosji.

Odnosząc się do pomocy wojskowej udzielanej Ukrainie, Biden zasugerował, że do toczącego z Rosją wojnę kraju napływa więcej sprzętu, niż to jest publicznie podawane do wiadomości.

"Ne będziemy mogli ogłaszać każdej sztuki pomocy wojskowej, którą dajemy, którą nasi partnerzy i sojusznicy dostarczają za naszym pośrednictwem, ale zaawansowana broń i amunicja napływa każdego dnia" - powiedział Biden w przemówieniu do członków związków zawodowych, komentując sytuację na Ukrainie. Dodał, że USA nieustannie zwiększają pomoc wojskową, zaznaczył przy tym, że we wtorek podpisał zgodę na wysłanie kolejnej partii pocisków przeciwpancernych Javelin wartych 100 mln dolarów.

Prezydent USA zasugerował, że zachodnia broń i szkolenie ukraińskich żołnierzy przyczyniły się do powstrzymania rosyjskiej ofensywy. Przyznał jednocześnie, że wojna na Ukrainie może trwać "jeszcze przez długi czas", ale zapewnił, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Ukrainę w jej walce o wolność.

Pentagon: Ukraina z pewnością może wygrać wojnę z Rosją

W naszej ocenie Ukraina z pewnością może odnieść zwycięstwo w wojnie z Rosją, a wskazuje na to przebieg konfliktu, który obserwujemy każdego dnia - ocenił w środę rzecznik Pentagonu John Kirby.

We wtorek przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generał Mark Milley powiedział komisji ds. sił zbrojnych Kongresu, że wojna na Ukrainie jest zagrożeniem dla pokoju na świecie i może potrwać kilka lat.

Milley podkreślił, że agresja Rosji na Ukrainę stanowi "największe zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie i prawdopodobnie na świecie" w całej jego 42-letniej karierze wojskowej.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ tebe/