Prezydent Biden: Pandemia COVID-19 się skończyła

EMA zaleca standardowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionek Comirnaty i Spikevax Covid-19

Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła przekształcenie warunkowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu szczepionek Covid-19 Comirnaty (szczepionka BioNTech/Pfizer) i Spikevax (szczepionka Moderna) w standardowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. W efekcie nie trzeba będzie ich już odnawiać co roku.