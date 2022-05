Prezydent Duda w Kijowie: Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości

fot. Roman Hryshchuk / / Twitter

Przebywający z wizytą na Ukrainie prezydent RP Andrzej Duda przemawiał w Radzie Najwyższej, gdzie został powitany przez deputowanych oklaskami - poinformował w niedzielę portal informacyjny Ukrinform.

Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości - powiedział prezydent RP Andrzej Duda, przemawiając w niedzielę w Radzie Najwyższej Ukrainy.

"Pojawiły się niepokojące głosy, mówiące, że Ukraina powinna poddać się żądaniom Putina - powiedział Duda - Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości… nic o tobie bez ciebie".

Rosyjski atak rakietowy na Kijów w czasie przemówień Dudy i Zełenskiego W czasie przemówień prezydentów Polski i Ukrainy, Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego, w ukraińskiej Radzie Najwyższej w niedzielę wojsko rosyjskie wystrzeliło pociski w stronę Kijowa. Deputowani przeszli do schronu – poinformował jeden z nich, Roman Hryszczuk. "Podczas przemówień Zełenskiego i Dudy w Radzie Najwyższej rosyjskie pociski zostały wystrzelone na Kijów. Deputowani są teraz w schronie. Alarm przeciwlotniczy" – napisał Hryszczuk.

Prezydent Andrzej Duda jest pierwszym przywódcą obcego państwa, który od początku wojny przemawiał w ukraińskim parlamencie.

⚡️У Парламенті виступає президент Польщі Анджей Дуда. Народні депутати України зустрічають його стоячи та з аплодисментами!



Повідомляє нардеп Ярослав Железняк.



На виступі присутні президент України та уряд. pic.twitter.com/nUfzbEpGmx — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) May 22, 2022

Czas na podpisanie nowego dobrosąsiedzkiego porozumienia z Ukrainą

Biorąc pod uwagę przyjazne stosunki między Warszawą a Kijowem, co szczególnie widoczne w kontekście toczącej się wojny Rosji z Ukrainą, czas na podpisanie nowego dobrosąsiedzkiego porozumienia między Ukrainą a Polską - powiedział prezydent Andrzej Duda, przemawiając w Radzie Najwyższej Ukrainy.

"W moim głębokim przekonaniu, czas podpisać nowe dobrosąsiedzkie porozumienie, które uwzględni to, co zbudowaliśmy w naszych relacjach przynajmniej w ostatnich miesiącach" – powiedział w niedzielę Duda, cytowany przez agencję Ukrinform.

Jak pisze Ukrinform, według polskiego prezydenta rosyjska agresja pokazała, że sieć połączeń drogowych, kolejowych i infrastrukturalnych między Ukrainą a Polską jest niewystarczająca i trzeba to nadrobić.

"Granica polsko-ukraińska powinna łączyć, a nie dzielić" - mówił Duda i podkreślił, że przejawem dobrych stosunków polsko-ukraińskich będzie szybkie połączenie kolejowe między Kijowem a Warszawą.

"Wspólnie go zbudujemy" – powiedział przy aplauzie ukraińskich parlamentarzystów Andrzej Duda.

Społeczność międzynarodowa musi domagać się całkowitego wycofania Rosji z Ukrainy

Społeczność międzynarodowa musi domagać się całkowitego wycofania Rosji z terytorium Ukrainy - powiedział w niedzielę prezydent RP Andrzej Duda, przemawiając w Radzie Najwyższej Ukrainy.

"Jeśli Ukraina zostanie poświęcona z... powodów ekonomicznych czy ambicji politycznych – choćby centymetr jej terytorium – będzie to ogromny cios nie tylko dla narodu ukraińskiego, ale dla całego świata zachodniego" – powiedział Duda.

Podkreślił, że Polska jest zdecydowanym zwolennikiem surowych sankcji wobec Rosji i zdecydowanie popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. "Nie spocznę, dopóki Ukraina nie zostanie członkiem Unii Europejskiej" – zapowiedział polski prezydent.

Andrzej Duda przebywał ostatnio na Ukrainie w połowie kwietnia. Wraz z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii odwiedził wyzwoloną Buczę, Irpień i Borodziankę.

Rosyjscy najeźdźcy nie złamali Was, nie udało im się to i wierzę w to głęboko, że nigdy im się to nie uda; chcę to dziś powiedzieć z całą mocą: wolny świat ma dziś twarz Ukrainy - powiedział w niedzielę w Radzie Najwyższej Ukrainy prezydent Andrzej Duda.

"Pomimo wielkich zniszczeń, pomimo strasznych zbrodni, wielkiego cierpienia, którego każdego dnia doświadcza ukraiński naród, rosyjscy najeźdźcy nie złamali Was, nie udało im się to i wierzę w to głęboko, że nigdy im się to nie uda. Chcę to dziś powiedzieć z całą mocą: wolny świat ma dziś twarz Ukrainy" - oświadczył prezydent.

Dziękował za zaszczyt przemawiania w miejscu gdzie - jak powiedział - "bije serce wolnej niepodległej i demokratycznej Ukrainy". Prezydent podkreślił, że to ogromny przywilej i wyróżnienie, które traktuje jako wielki gest przyjaźni wobec Polski i Polaków.

Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej: prezydent Duda wystąpił z historycznym przemówieniem

Prezydent RP Andrzej Duda wystąpił z historycznym przemówieniem w Radzie Najwyższej - napisała w niedzielę w serwisie Facebook wiceprzewodnicząca ukraińskiego parlamentu Ołena Kondratiuk.

"Prezydent siostrzanej Polski Andrzej Duda wygłosił historyczne przemówienie w Radzie Najwyższej! Został przyjęty owacjami wdzięczności za wszelkie szczere wsparcie i pomoc, jakiej Polska udzieliła narodowi ukraińskiemu od początku wielkiej inwazji rosyjskiej" - napisała Kondratiuk.

"Cytował (Iwana) Franko (ukraiński poeta) o duchu, który porywa ciało do walki, mówił o naszej jedności i odpowiedzialności oraz podziękował Siłom Zbrojnym Ukrainy za obronę Europy, mówiąc, że bohaterska obrona Mariupola na zawsze przejdzie do historii" - relacjonowała polityk.

Andrzej Duda podkreślił - jak podała Kondratiuk - że Ukraina na pewno stanie się członkiem Unii Europejskiej i uzyska status kandydata. Prezydent RP obiecał, że wraz z innymi kolegami podejmie w tym celu osobisty wysiłek, przekonując wątpiących przywódców Unii Europejskiej, by dali Ukrainie tę szansę.

"Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Andrzejowi Dudzie i całej Polsce za udzielenie Ukrainie pomocy wojskowej i braterskiej. Mówił o budowie nowej ukraińsko-polskiej historii na tle rosyjskiej inwazji, gdzie wszelkie sprzeczności między naszymi narodami należą do przeszłości" - podkreśliła Kondratiuk.

Deputowany po wystąpieniu prezydenta Dudy: podziękowania od wszystkich Ukraińców

Prezydent RP Andrzej Duda zapewnił Ukraińców, że ich krewni, zmuszeni do wyjazdu do Polski, nie są tam uchodźcami, lecz gośćmi – napisał na Twitterze deputowany ukraińskiej Rady Najwyższej Roman Hryszczuk. Podziękowania od wszystkich Ukraińców - dodał.

"Duda: Drodzy Ukraińcy, wasi krewni – żony, rodzice, dzieci – którzy zostali zmuszeni do wyjazdu do Polski, nie są w naszym kraju uchodźcami. Są naszymi gośćmi!” - zacytował polskiego prezydenta Hryszczuk.

Następnie ukraiński deputowany zwrócił się do prezydenta Dudy. "Podziękowania od wszystkich Ukraińców" – napisał.

Prezydent Andrzej Duda wygłosił w niedzielę orędzie przed Radą Najwyższą Ukrainy. Jest pierwszym przywódcą obcego państwa, który przemawiał w ukraińskim parlamencie od początku wojny.

Zełenski do Andrzeja Dudy: jedność naszych narodów musi pozostać niezmienna

Jedność naszych narodów musi pozostać niezmienna; ani teraz, ani w przyszłości nikt nie ma prawa łamać tej jedności - powiedział w niedzielę Wołodymyr Zełenski przemawiając w Radzie Najwyższej w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przemówienie prezydenta Ukrainy opublikował na Facebooku zastępca szefa jego kancelarii Andrij Sybiha.

"Jedność naszych narodów musi pozostać niezmienna. Ani teraz, ani w przyszłości nikt nie ma prawa łamać tej jedności. Ani nasi politycy, ani wrodzy agenci, ani nawet członkowie jury Eurowizji. Narody ukraiński i polski przyznały sobie po 12 punktów - dziś i na wieki" - powiedział Zełenski.

"Polska jest jednym z liderów nie tylko we wspieraniu naszego państwa, ale także obrony i przekonywania do sankcji niezbędnych do przymuszenia Rosji do pokoju. Zdecydowana większość Polaków popiera embargo na surowce energetyczne z Rosji. To tylko jeden z przejawów, ale jakże ważny, że jednakowo widzimy front polityczny w tej wojnie. Wierzę, że przywództwo Polski pomoże ustalić na poziomie europejskim to, co nasze narody już rozumieją" - dodał.

Prezydent Zełenski: dziękuję wszystkim Polakom za wsparcie

Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował w niedzielę, podczas wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy na Ukrainie, wszystkim Polakom za wsparcie udzielone jego krajowi i rodakom podczas wojny. Tekst przemówienia Zełenskiego w Radzie Najwyższej opublikował na Facebooku zastępca szefa jego kancelarii Andrij Sybiha.

"Dziękuję wszystkim Polakom za wsparcie. Chcę przemówić do wszystkich z tej mównicy. Niech usłyszy to każde województwo, powiat i gmina, którego wsparcie i pomoc odczuwa się w każdym regionie, mieście, wsi, w każdej gminie Ukrainy" - powiedział Zełenski.

"Prawie wszystkie nasze miasta są miastami siostrzanymi Polski. Nasze narody są również braćmi. Nasze kraje są siostrami. Jesteśmy krewnymi. I nie ma między nami granic ani barier. Między narodami ukraińskim i polskim już dawno ich nie ma" - dodał.

Zełenski planuje przyznać Polakom specjalny status na Ukrainie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniesie do parlamentu projekt ustawy nadającej Polakom specjalny status prawny na Ukrainie – podała w niedzielę agencja UNIAN, cytując sekretarza prasowego Zełenskiego, Serhija Nikiforowa.

"Musimy zwrócić uwagę na uchwaloną w Polsce ustawę o osobach czasowo przesiedlonych z Ukrainy, która faktycznie zrównuje obywateli Ukrainy z obywatelami polskimi, za wyjątkiem prawa do głosowania. W związku z tym podobna ustawa zostanie uchwalona na Ukrainie z inicjatywy prezydenta" – przekazał Nikiforow.

Według niego jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretnych zapisach ustawy, nad którą pracuje ukraińskie MSZ. Sekretarz prasowy nie podał również konkretnego terminu wniesienia projektu ustawy do Rady Najwyższej.

Zapowiedź pojawiła się przy okazji wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy w Kijowie i jego przemówienia w Radzie Najwyższej Ukrainy. Zełenski zapowiedział, że projekt ustawy wpłynie do Rady w najbliższej przyszłości – podał portal Hromadske, cytując deputowaną z partii Sługa Narodu Olhę Sowhyrię.(PAP)

anb/ zm/