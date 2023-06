Prezydent Andrzej Duda pojechał do Kijowa. Będzie rozmawiał m.in. o sytuacji na froncie

Szwajcaria przewiduje: co trzeci rosyjski dyplomata jest prawdopodobnie szpiegiem Co trzeci spośród 220-osobowego personelu rosyjskich placówek i misji w Szwajcarii najprawdopodobniej pracuje dla wywiadu Kremla - uważa szef kontrwywiadu Christian Dussey, którego wypowiedź zacytowała we wtorek stacja "Al Dżazira". Dussey komentował najnowszy raport wywiadu "Bezpieczeństwo Szwajcarii 2023", z którego wynika, że Szwajcaria jest jednym z państw o największej liczbie rosyjskich agentów udających dyplomatów.