Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację budżetu na 2020 r.

Nowelizacja budżetu na 2020 r. wróciła do komisji

Z powodu zgłoszonych we wtorek w Senacie poprawek do nowelizacji tegorocznego budżetu, ustawa wróciła do komisji budżetu i finansów publicznych. Głosowanie ustawy i poprawek ma się odbyć w Senacie we wtorek wieczorem.