Prezydencki doradca Podolak: 1,6 mld ludzi grozi niedożywienie z powodu wojny

Media: zbiory pszenicy we Francji są zagrożone z powodu upałów

Z powodu fali upałów we Francji udział pszenicy ocenianej jako będącej w dobrym lub bardzo dobrym stanie spadł do 73 proc. Zbiory tego zboża we Francji, która jest największym producentem pszenicy w UE, są zagrożone - przekazał Bloomberg powołując się na dane agencji płatniczej FranceAgriMer.