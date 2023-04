Prezesi spółek, obcokrajowiec i bezdomny zatrzymani w śledztwie KAS

Obcokrajowiec i bezdomny byli prezesami fasadowych spółek, których zatrzymano w związku z oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy. W śledztwie KAS przesłuchiwani będą także współwłaściciele firm i księgowa.

/ KAS

Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. rachm. Justyna Pasieczyńska przekazała PAP, że dolnośląska KAS zatrzymała w ostatnim czasie siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. "Członkowie grupy stworzyli sieć firm transportowych" - podała Pasieczyńska.

"Firmy wystawiały i wprowadzały do obiegu gospodarczego +puste+ faktury, które dokumentowały fikcyjne transakcje" - wyjaśniła.

Wśród zatrzymanych jest czterech współwłaścicieli spółki, dwóch "prezesów" spółek fasadowych (obcokrajowiec i bezdomny) oraz księgowa. "Działalność grupy naraziła budżet państwa na stratę 30 mln zł" - dodała rzeczniczka szefa KAS.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. "Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT w tym tzw. zbrodni VAT-owskiej oraz popełnienia przestępstw karnoskarbowych" - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Podejrzanym może grozić do 25 lat więzienia.

autor: Bartłomiej Figaj

bf/ jann/