Prezes zrezygnował, a kurs runął. Nowe minima popularnej spółki technologicznej

Notowania spółki Woodpecker załamały się, po tym jak prezes Mateusz Tarczyński ogłosił rezygnację. Cena akcji popularnej spółki technologicznej z NewConnect wyznaczyła nowe historyczne dno, spadła poniżej ceny emisyjnej z oferty publicznej, przez co kapitalizacja skurczyła się z blisko 185 mln zł do niespełna 60 mln.

fot. Szymon Laszewski / / FORUM

Woodpecker poinformował, że 20 lutego 2024 roku do spółki wpłynęła rezygnacja ze skutkiem natychmiastowym z pełnienia funkcji prezesa zarządu, jak również z członkostwa w zarządzie od Mateusza Tarczyńskiego – wynika z krótkiego komunikatu.

W treści rezygnacji były prezes zadeklarował, iż wyraża wolę pozostania w spółce i skupieniu się na jej strategii. Na tę informację kurs notowanego od 14 września 2021 r. Woodpeckera załamał się i spadł do najniższego poziomu w historii. Przecena we wtorek sięgała 20 proc. do poziomu 10,70 zł. W ofercie publicznej przed debiutem płacono 12 zł.

Inwestorzy dyskontują zmianę prezesa, który, mimo że deklaruje chęć pozostania w spółce, to posiada spory pakiet akcji (wraz z Kinga Tarczyńską 13,53 proc.). Tym samym nie pełniąc oficjalnej funkcji w spółce, nie musi raportować każdej zmiany posiadanego pakietu, a jedynie przekroczenie, jako akcjonariusz odpowiedniego progu opisanego w przepisach o notyfikacji.

Na nowe dno kursu nie ściągnęła tylko dymisja prezesa. Była ona tylko kolejnym czynnikiem podkopującym zaufanie inwersorów. Którym wcześniej obdarzyli zarząd i jego plany, wynosząc notowania Woodpekcera na 184,5 mln zł kapitalizacji, a kurs na 36,90 zł rok temu w lutym.

Były ku temu powody, bowiem spółka zaraportowała skokowy wzrost wyników i skończyła 2022 r. z zyskiem na poziomie 5,1 mln zł, czyli o 89,50 proc. wyższym, niż uzyskany w roku 2021, kiedy wchodziła na NewConnect.

W 2023 r. nie było już tak kolorowo, a biznes zanotował spadki swoich marż i sporo niższe wyniki. Zysk netto wyniósł tylko 1,73 mln zł i był niższy o 66 proc. rdr. Spółka ogłosiła swoją reorganizację i optymalizację kosztów.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda sytuacja i że trzeba wyciągnąć wnioski z tego co nie zadziałało, tak jak byśmy chcieli. Dlatego pracujemy teraz nad planem, który zakłada reorganizację i optymalizację całej firmy"- mówił przy okazji wyników Mateusz Tarczyński, jeszcze wtedy prezes i współzałożyciel spółki.

Słabsze wyniki od kilku kwartałów dyskontowali inwestorzy, którzy przed wtorkową obsuwą przecenili przez rok akcje o 64 proc. Obecnie od szczytu przecena do dna sięga 71 proc. Według nieoficjalnych informacji „Pulsu Biznesu” spółka najprawdopodobniej poszuka nowego szefa w ramach rekrutacji z zewnątrz.

Woodpecker to spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie automatyzujące komunikacje w modelu software as a service (SaaS). Oprogramowanie wykorzystuje algorytmy, które m.in. wysyłają spersonalizowane komunikaty, wykrywają odpowiedzi i przypominają o kontakcie.

