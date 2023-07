Prezes i pracownicy banku wyprowadzili miliony złotych. Jest akt oskarżenia

Podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym wyrządzenia Bankowi Spółdzielczemu w Grębowie szkody w wielkich rozmiarach - poinformował prokurator Karol Borchólski z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych jest m.in. była prezes banku Janina K. oraz wiceprezes i główna księgowa Genowefa K.

Akt oskarżenia ws. wyrządzenia Bankowi Spółdzielczemu w Grębowie szkody w wielkich rozmiarach został skierowany do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Wśród oskarżony są byli pracownicy upadłego Banku Spółdzielczego w Grębowie, w tym Janina K. (prezes zarządu), Genowefa K. (wiceprezes zarządu, główna księgowa), Teresa R. (członek zarządu, starszy inspektor ekonomiczny), Danuta R. (specjalista ds. samorządowych i obsługi oszczędności, audytor wewnętrzny), Bożena S. (starszy inspektor ds. oszczędności i depozytów, członek rady nadzorczej), Krzysztof K. (syn Janiny K., referent ds. kredytów), Marian R. (Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grębowie) oraz Helena K. (zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grębowie).

"Prokurator zarzucił Janinie K. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałym 5 osobom prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszystkim oskarżonym prokurator zarzucił wyrządzenie Bankowi Spółdzielczemu w Grębowie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także przywłaszczenie powierzonego mienia w znacznych rozmiarach. Ponadto Janinie K., Genowefie K. oraz Krzysztofowi K. prokurator zarzucił popełnienie dwóch oszustw na szkodę innych banków" - poinformował prokurator Karol Borchólski z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa, grożąca podejrzanym surową karę w toku śledztwa prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Janiny K., Teresy R., Genowefy K., Danuty R., Krzysztofa K. i Bożeny Sz. Sąd w pełni podzielił stanowisko oraz argumentację prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Środek ten jest stosowny wobec oskarżanych do chwili obecnej" - podał prokurator.

Według ustaleń śledczych oskarżenia działali w od 2004 do 2019 roku w woj. podkarpackim, w szczególności w miejscowości Grębów. "Poprzez nadużycie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków wyrządzili Bankowi Spółdzielczemu w Grębowie szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości ponad 19 milionów złotych, a także dokonali przywłaszczenia powierzonego pracownikom Banku Spółdzielczego w Grębowie mienia w postaci środków pieniężnych zdeponowanych przez kilkudziesięciu klientów Banku na lokatach pieniężnych w znacznych rozmiarach w łącznej wysokości ponad 25 milionów złotych" - wyjaśnił.

"Ponadto prokurator ustalił, że w czerwcu 2019 roku oskarżeni Janina K., Genowefa K. oraz Krzysztof K. wyłudzili z dwóch banków łącznie 10 milionów złotych, w tym doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank Spółdzielczy w kwocie 7 milionów złotych w ten sposób, że nie mając zamiaru ani możliwości wywiązania się z przyjętego na siebie zobowiązania, wprowadzili przedstawicieli tego banku w błąd co do rzeczywistej kondycji finansowej Banku Spółdzielczego w Grębowie poprzez przedłożenie nierzetelnych sprawozdań finansowych" - podał.

Trójka oskarżonych doprowadziła też do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kolejny Bank Spółdzielczy w kwocie 3 milionów złotych.

"W toku postępowania prokurator ustalił, że celem działania rozpracowanej grupy przestępczej było popełnianie przestępstw polegających w szczególności na udzieleniu kredytów z naruszeniem procedur banku, przywłaszczaniu środków pieniężnych zdeponowanych przez klientów na lokatach pieniężnych i inwestowaniu tych środków na rachunkach maklerskich poprzez m.in. podrabianie dokumentów bankowych, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, zakładanie rachunków bankowych na osoby fikcyjne i nieżyjące, czy dokonywanie przelewu środków pieniężnych pomiędzy założonymi na osoby fikcyjne i nieżyjące rachunkami oraz dokonywanie z tych rachunków wypłat gotówkowych" - wyliczył.

"Komisja Nadzoru Finansowego 12 lipca 2019 roku zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Grębowie. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 3 września 2019 roku ogłoszona została upadłość Banku Spółdzielczego w Grębowie" - dodał prok. Karol Borchólski.

Za zarzucane w akcie oskarżenia czyny może grozić do 10 lat więzienia. (PAP)

