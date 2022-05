Prezes ZUS: przeciętna emerytura mężczyzn jest o 50 proc. wyższa niż kobiet

Kończy się czas na powiadomienie ZUS-u o przychodach przez dorabiających do świadczenia przedemerytalnego

Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.