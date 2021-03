Prezes ZUS: Poszerzamy formy wsparcia dla przedsiębiorców

fot. Adam Chełstowski / FORUM

Przedsiębiorcy z kilkudziesięciu branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. Będą też mogli maksymalnie trzykrotnie skorzystać ze świadczenia postojowego. "Poszerzamy formy wsparcia dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa" - podkreśla prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Najnowsze zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Nowe przepisy weszły w życie 28 lutego.

"Po zmianie przepisów, przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., albo za luty 2021 r." - mówi PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. "Tym samym kolejny raz, w ramach tzw. tarczy 8.0, poszerzamy formy wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa" - dodaje profesor.

Prawo do pomocy otrzymali przedsiębiorcy z niemal 50 różnych branż. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej. O umorzenie składek za luty oraz o świadczenie postojowe (maksymalnie trzy razy) będą mogli wystąpić między innymi przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, obiekty noclegowe, uzdrowiska, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki oraz fizjoterapeuci. Ze zwolnienia ze składek za grudzień i styczeń skorzystają również taksówkarze i prowadzący usługi wspomagające transport.

Nowe rozporządzenie przesunęło o miesiąc termin złożenia wniosku, czyli wniosek RDZ-B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia br. Zmienił się również termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych za wnioskowany okres. Przedsiębiorca musi to zrobić do 31 marca br., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

W myśl nowego rozporządzenia przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe nawet trzykrotnie, przy czym uwzględnia się świadczenia już pobrane na podstawie rozporządzenia, które obowiązywało do 27 lutego br. Wniosek o to świadczenie przedsiębiorcy mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Co ważne, wnioski o wsparcie z Tarczy antykryzysowej 7.0. złożone do 27 lutego włącznie (przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia) ZUS będzie rozpatrywał na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia br. Jednak przedsiębiorców, którzy występują o zwolnienie z opłacania składek będzie obowiązywał nowy termin przesyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych – do 31 marca.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska

