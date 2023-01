Prezes ZUS: Liczba pracujących w Polsce cudzoziemców będzie rosła

Wiceszef MSWiA o koszcie pomocy dla uchodźców z Ukrainy: Jest na takim poziomie, jaki planowaliśmy

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy jest mniej więcej na takim poziomie jaki planowaliśmy; na pierwsze pół roku było to ok. 8 mld zł - poinformował w środę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Dodał, że po niemal roku od wybuchu wojny pomoc kosztowała ok. 12 mld zł, ale część tych pieniędzy wróciła do budżetu w podatkach.