Prezes URPL: Szczepionka na Covid-19 szczególnie skierowana do osób z chorobami współistniejącymi

Szczepionka na COVID-19 jest szczególnie skierowana do osób z chorobami współistniejącymi - powiedział w poniedziałek prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.

Zapewnił również o bezpieczeństwie szczepionki m.in. dla osób starszych. Prezes URPL powiedział w Polsat News, że nie dziwi się podziałowi Polaków w opiniach o szczepionkach na koronawirusa, bo "zawsze nowe powoduje wątpliwości".

"Wątpliwości zawsze będą się pojawiać. Należy je rozsiewać i mówić, jakie są merytoryczne kwestie i uzasadnienie szczepień" - podkreślił. Dlatego - wskazał - bardzo istotne są kampanie informacyjne.

"Musimy przede wszystkim zaufać rozwojowi medycyny i nauki. Wszystkie szczepionki, wszystkie produkty lecznicze przeszły reżim badań klinicznych, przedklinicznych i muszą mieć udowodnioną jakość produktu, laboratoryjnie i całością dokumentacji" - przekonywał Cessak. Wyjaśnił, że podstawą do wprowadzenia do obrotu jest "pozytywny stosunek korzyści do ryzyka". Szczególnie dotyczy to szczepionek, które - mówił - mają "specyficzny reżim dokumentacyjny".

Prezes URPL powiedział również, że "szczepionka jest szczególnie dedykowana osobom", które mają choroby współistniejące, tzn. m.in. obciążenia kardiologiczne, cukrzycę, czy otyłość. I zapewnił, że szczepionka, która już pojawiła się w Polsce jest absolutnie bezpieczna dla seniorów. "Wykazały to badania kliniczne. Nie ma przeciwwskazań dla stosowania jej także dla osób starszych" - podkreślił.

Zwrócił jednak uwagę, że na razie przeciwwskazaniem do szczepionki jest wiek poniżej 16. roku życia. Wspomniał również o wprowadzonych środkach ostrożności wobec kobiet w ciąży i kobiet karmiących. "Nie prowadzi się badań klinicznych na kobietach w ciąży. Tu jest ostrzeżenie, żeby w tej grupie osób rozważyć tylko możliwość podania tej szczepionki, jeżeli zyski z niej przewyższają ryzyka" - mówił. Wyjaśnił, że w takim przypadku decyzję ma podejmować lekarz indywidualnie.

Nawiązując do doniesień medialnych, Cessak zaznaczył, że "szczepionka absolutnie nie ma wpływu na ludzki genotyp, nie wnika do jądra komórkowego człowieka i nie zmienia DNA człowieka". "To są brednie" - podkreślił.

Pierwsza dostawa szczepionki na koronawirusa dotarła do Polski z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs w piątek. Transport został rozdzielony do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19.

W poniedziałek rano do Warszawy przybyła kolejna dostawa szczepionki przeciw Covid-19, tym razem 300 tys. dawek.

W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk

dst/ mhr/