Prezes URPL: 21 grudnia posiedzenie komitetu EMA w sprawie szczepionki przeciw COVID-19

Moskal: Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa; robimy to nie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, których możemy zarazić. To kwestia dobra wspólnego - podkreślił we wtorek szef gabinetu politycznego wicepremiera Kaczyńskiego Michał Moskal.