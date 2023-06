Prezes URE zatwierdził wyższe taryfy przesyłowe Gaz-Systemu na 2024 r.

EuroPol Gaz wystąpił do arbitrażu przeciwko Gazpromowi o zwrot 850 mln zł EuroPolGaz wystąpił do arbitrażu z pozwem przeciwko Gazpromowi o zwrot około 850 mln zaległych należności za przesył gazu - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Pozew obejmuje też utracone zyski przez EuroPolGaz do 2045 roku, które oszacowano na ponad 5 mld zł.