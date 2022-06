Prezes URE zatwierdził podwyżkę taryfy przesyłowej dla Gaz-Systemu

PGNiG: padł rekord dostaw LNG do terminalu w Świnoujściu

Do Świnoujścia zawinął gazowiec Gaslog Westminster z 73 tys. ton LNG. Jeszcze nigdy spółka nie odebrała tylu ładunków skroplonego gazu ziemnego w ciągu miesiąca - to tyle ile odbiorcy domowi zużywają w ciągu 2,5 miesiąca w okresie wiosenno-letnim - poinformowało we wtorek PGNiG.