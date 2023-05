PTEZ: Realizacja wymagań pakietu Fit for 55 w polskim ciepłownictwie to koszt 276 - 418 mld zł Realizacja wymagań pakietu Fit for 55 w polskim ciepłownictwie to koszt od 276 mld zł do 418 mld zł – wynika z raportu przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, opublikowanego podczas Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym.