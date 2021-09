PGNiG podniesie ceny gazu? Prezes URE: Nie będę zaskoczony

Rusza XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Pod hasłem "Europa w poszukiwaniu przywództwa" we wtorek rusza jubileuszowe XXX Forum Ekonomiczne, które odbędzie się w Karpaczu. W trwającym do czwartku wydarzeniu ma brać udział ok. 3 tys. osób, w tym przedstawiciele polskiego rządu i goście z zagranicy.