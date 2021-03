Prezes UOKiK: Póki stopy nie są ujemne, nie zgodzimy się na ujemne oprocentowanie depozytów

fot. Grzegorz Kawecki / Puls Biznesu

Póki stopy procentowe nie będą poniżej zera, nie zgodzimy się na to, żeby banki wprowadziły ujemne oprocentowanie depozytów i lokat dla klientów indywidualnych - zadeklarował we wtorek prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

"Tak długo jak stopy procentowe nie są ujemne, nie zgodzimy się na to, żeby banki wprowadzały ujemne oprocentowanie depozytów i lokat dla klientów indywidualnych i podejmiemy wszystkie niezbędne działania do tego, żeby powstrzymać sektor od tego typu ruchów" - powiedział Chróstny we wtorek na antenie Polsat News pytany o kwestię ewentualnego wprowadzenia ujemnego oprocentowania depozytów w Polsce.

Uczestniczący w programie wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek przekonywał, że banki mają podstawy tak prawne i ekonomiczne do tego typu rozwiązań. "Te prace będziemy kontynuować i tak finalnie każdy bank będzie taką decyzję podejmował od strony swojej oceny biznesowej, ekonomicznej i prawnej. W najbliższym czasie zapewne zaobserwujemy takie ruchy, one przede wszystkim na ten moment będą wobec klientów korporacyjnych, wobec zapewne również depozytów walutowych - nie koniecznie złotowych" - powiedział.

Białek zaznaczył, że "nikt nie mówi o lokatach o ujemnym oprocentowaniu". "Takiego produktu z pewnością nigdy nie będzie" - przekonywał.

W ubiegłym tygodniu "Rzeczpospolita", powołując się na nieoficjalne informacje, poinformowała, że czołowy polski bank szykuje się do wprowadzenia ujemnej stawki depozytów lub prowizji dla klientów indywidualnych.

"To by oznaczało, że już nie tylko oszczędności firm, ale teraz także przeciętnego klienta indywidualnego będą obciążone nową daniną. W 2020 r. polskie banki po raz pierwszy wprowadziły regularne, miesięczne ujemne oprocentowanie lub prowizje od dużych złotowych depozytów przedsiębiorstw spoza branży finansowej" - wskazywała gazeta.

"Rz" zwracała uwagę, że polskie banki w oficjalnych komentarzach bardzo ostrożnie wypowiadają się w tej sprawie. "Twierdzą, że dopóki nominalne stopy procentowe u nas nie spadną poniżej zera, nie będą wprowadzać ujemnego oprocentowania dla klientów indywidualnych. W nieoficjalnych komentarzach przyznają, że muszą rozważać takie ruchy już teraz, bo konieczna jest obrona rentowności" - informował dziennik. (PAP)

autor: Michał Boroń

