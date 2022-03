Prezes ULC: ok. 38-proc. strata w ruchu lotniczym z powodu zakazu lotów rosyjskich samolotów w UE

fot. Kirill Kukhmar / / TASS

Ok. 38 proc. ruchu lotniczego tracimy w związku z zakazem lotów rosyjskich samolotów w Unii Europejskiej; to są bardzo duże straty finansowe - poinformował we wtorek prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

"W stosunku do sytuacji przed wojną, czyli 20 lutego br., tracimy około 38 proc., jeśli chodzi o ruch lotniczy. To są bardzo duże straty dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, które przekładają się na bardzo duże straty finansowe. Ale taką mamy sytuację, w związku z tym te sankcje również uderzają w nas. Jesteśmy tego świadomi, ale tak musi być" - powiedział we wtorek na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego prezes ULC Piotr Samson.

Przeczytaj także Ty też zapłacisz za wojnę Putina. Konsekwencje rosyjskiej inwazji dla polskiej gospodarki

Podkomisja zajmowała się informacją na temat stanu realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 25 lutego 2022 r. ws. zakazów w ruchu lotniczym.

Samson przypomniał, że w tej sprawie istnieją dwa rozporządzenia: jedno polskiego rządu z 25 lutego, na podstawie którego polska przestrzeń powietrzna jest zamknięta dla samolotów użytkowanych przez przewoźników lotniczych z Federacji Rosyjskiej; drugie to rozporządzenie Rady UE z 28 lutego br., które wprowadziło zakaz lotów rosyjskich samolotów i przewoźników lotniczych w Unii Europejskiej.

"To pierwsze rozporządzenie cały czas funkcjonuje w naszych przepisach prawnych, ale to drugie jest rozporządzeniem wyższego szczebla" - wskazał.

Samson wyjaśnił, że rozporządzenie RM wprowadza wyjątki od zakazu dla lotów humanitarnych. Z kolei w rozporządzeniu unijnym katalog wyjątków jest szerszy: dopuszczone są loty humanitarne, awaryjne, przeloty awaryjne nad danym krajem bądź związane ze zwrotem samolotów leasingowanych. Przypomniał, że KE w ramach sankcji nakazała zwrot samolotów, które są leasingowane przez Rosję z firm europejskich.

"Jeśli chodzi o loty humanitarne, to pasażerowie muszą być zweryfikowani przez państwo członkowskie, z którego samolot startuje" - dodał.

Samson przekazał, że ULC wydał zgodę na cztery rotacje lotów, czyli w sumie osiem przelotów; wszystkie te samoloty startowały z Rosji i do niej wracały.

"Na początku był lot Moskwa-Bratysława-Moskwa z paliwem do elektrowni słowackiej. Następnie były loty: Moskwa-Sofia-Moskwa. Lot Sofia-Moskwa był tylko z pasażerami. Potem był lot do czeskiej elektrowni, czyli Moskwa-Brno-Moskwa. Następnie Moskwa-Budapeszt-Moskwa - lot repatriacyjny wyłącznie z obywatelami Rosji" - powiedział.

Samson przekazał, że ULC wydał także dwie zgody na loty, które jeszcze nie zostały przeprowadzone. "Te zgody wydaliśmy na kolejne dwa transporty, jeśli chodzi o przewóz paliwa do elektrowni na Słowację: Moskwa-Bratysława-Moskwa" - powiedział.

Szef ULC przypomniał, że przed inwazją na Ukrainę, nad Polską latało między 100 a 150 rejsów rosyjskich.

"Było około 10 lotów, które odrzuciliśmy, ze względu na to, że nie widzieliśmy gwarancji na to, że to będzie lot humanitarny" - powiedział. Jednym z nich był lot z Czech samolotu, który był tam na przeglądzie technicznym i miał wrócić z Rosjanami do Rosji. "Odrzuciliśmy taki rejs, ponieważ wszystkie samoloty rosyjskie są poblokowane w portach europejskich" - wyjaśnił.

Wtorek jest 20. dniem inwazji Rosji na Ukrainę. W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę unijna przestrzeń powietrzna została zamknięta dla rosyjskich linii lotniczych. W odpowiedzi Moskwa zabroniła liniom lotniczym z państw Europy wchodzenia w rosyjską przestrzeń powietrzną. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ mk/