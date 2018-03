Prezes Twittera: Bitcoin będzie jedyną globalną walutą

Prezes Twittera Jack Dorsey uważa, że bitcoin ostatecznie stanie się jedyną globalną walutą. Daje mu na to 10 lat, choć zaznacza, że może dojść do tego znacznie szybciej.

Są to dość śmiałe rozważania, biorąc pod uwagę trwający od kilku miesięcy rollercoaster na bitcoinie. W grudniu ubiegłego roku wirtualna waluta otarła się o 20 tys. dol., by po kilku dniach zaliczyć mocną przecenę. Od tego czasu jego kurs zdążył notować liczne wzrosty (już nie tak spektakularne) i spadki, jednak nie był nawet blisko powtórzenia swoich historycznych maksimów.Na chwilę obecną jego cena wynosi 8414 dol.

Kryptowaluty a konto osobiste. Co na to banki? Banki wycofują się z prowadzenia rachunków bankowych podmiotom, których działalność dotyczy handlu kryptowalutami. Na razie w Polsce taką decyzję podjęły Bank Zachodni WBK i BOŚ Bank, ale biorąc pod uwagę podobne inicjatywy za granicą, do tej grupy dołączą kolejne instytucje.

Dodatkowym kłopotem może być to, że niektóre kraje zaczęły być nieprzychylne wirtualnym walutom. Korea Południowa w styczniu tego roku zapowiedziała zakaz handlu walkę tę podjęły też Chiny . Także Narodowy Bank Polski razem z Komisją Nadzoru finansowego rozpoczęły akcję informacyjną "Uważaj na kryptowaluty" . Dochodzi do tego jeszcze blokowanie reklam kryptowalut, które zapowiedziało Google

Jednak Dorsey - który sam jest inwestuje w bicoina - uważa, że wszystkie te problemy są do pokonania i niedługo będzie używało się go do najprostszych czynności, takich jak płacenie za kawę czy zakupy spożywcze. Szacuje, że dojdzie do tego już za 10 lat, choć nie wyklucza, że może zdarzyć się to znacznie szybciej.

Jack Dorsey jest również prezesem firmy Square , świadczącej usługi finansowe, która niedawno dodała opcję kupowania i sprzedawania bitcoina bezpośrednio z aplikacji Square Cash.

DU