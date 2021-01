Prezes Superfund TFI: Możliwa duża zmienność na rynku na złota

NBP

Krótkoterminowe perspektywy wskazują na możliwość utrzymania się dużej zmienności i rozchwianych nastrojów na rynku złota - pisze we wtorkowym komentarzu prezes Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Paweł Grubiak.

Ekspert zauważa, że chociaż rok 2021 rozpoczął się od dwóch sesji zwyżkowych, co doprowadziło notowania złota do okolic 1960 dol. za uncję w połowie poprzedniego tygodnia, to później ton zaczęli dyktować sprzedający. Na uwagę - według Grubiaka - zasługuje szczególnie piątkowa sesja, która zakończyła się spadkiem cen o ponad 4 proc. do poziomu 1835 dol. za uncję, czyli do najniższego poziomu od połowy grudnia.

Przeczytaj także Co czeka złoto w 2021 roku?

Według analityka, piątkowa przecena była na tyle duża, że rozbudziła pytania o możliwość ponownego zejścia cen złota poniżej poziomu 1800 dol. za uncję. "Krótkoterminowe perspektywy wskazują na możliwość utrzymania się dużej zmienności i rozchwianych nastrojów" - czytamy w komentarzu.

Zaznacza jednak, że inwestorzy nadal wierzą we wzrosty cen złota w dłuższej perspektywie. "Tąpnięcie notowań kruszcu w ostatnich dniach zostało zainicjowane w dużym stopniu przez odbicie w górę wartości amerykańskiego dolara, a ta korekta może okazać się tylko chwilowa. Długoterminowy trend na wykresie dolara pozostaje spadkowy" - pisze Grubiak.

Poza tym - jak wskazuje - w ostatnich dniach pojawiają się nowe, niezbyt pocieszające informacje dotyczące pandemii. "W Chiny uderzyła nowa fala koronawirusa, dotychczas nieznane mutacje są odkrywane w kolejnych krajach, a wiele państw (w tym także Polska) podtrzymuje wprowadzone wcześniej restrykcje". Zdaniem eksperta, o ile euforia wywołana wprowadzeniem szczepionek do obiegu szkodziła notowaniom złota, to obawy o przedłużenie pandemii mogą być zachętą dla kupujących na tym rynku.

Analityk wskazuje, że ważnymi czynnikami podtrzymującymi zainteresowanie złotem są luźna polityka monetarna banku centralnego Stanów Zjednoczonych (FED) oraz programy stymulacyjne amerykańskiego rządu, które wywierają presję na wartość amerykańskiego dolara, jednocześnie zwiększając atrakcyjność kruszcu jako dodatku do portfela inwestycyjnego. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ je/