Prezes RARS: Uda nam się zabezpieczyć potrzeby Polaków i węgla nie zabraknie

Nie brakuje grup interesów, którym zależy, żeby węgla zabrakło, żeby w zimie Polacy odczuwali kryzys – powiedział prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michał Kuczmierowski portalowi wPolityce.pl. Uda nam się zabezpieczyć potrzeby Polaków i węgla nie zabraknie - zapewnił.

"Na pewno nie brakuje grup interesów, którym zależy, żeby węgla zabrakło, żeby w zimie Polacy odczuwali kryzys. Wśród tych grup kibicujących, żeby w Polsce było źle jest część opozycji, a także wiele grup interesów" - powiedział Kuczmierowski w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla wPolityce.pl.

Jak wskazał, prowadzona wokół tematu węgla akcja dezinformacyjna wygląda jak operacja służb, która ma na celu działaniami czarnego PR zdyskredytowanie rządu Mateusza Morawieckiego. "Niemniej jednak możemy być pewni, że uda nam się zabezpieczyć potrzeby Polaków i węgla nie zabraknie. Nie poddajemy się trudnościom" – zapewnił szef RARS.

Poinformował, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych od początku pełni rolę wspierającą spółki Skarbu Państwa, jeśli chodzi o sprowadzanie węgla kamiennego do Polski. Głównie dotyczy to potrzeb osób prywatnych i gospodarstw domowych, ale też lokalnych ciepłowni czy rolników.

"Mamy podpisane umowy na import węgla do Polski i pierwsze statki powinny dopłynąć do nas w ciągu najbliższych kilku dni. Wymagane od nas rezerwy surowca zostały zabezpieczone w październiku i listopadzie. Jednocześnie główne wolumeny węgla, który ma przypłynąć do Polski, kontraktują spółki Skarbu Państwa, na podstawie poleceń premiera - Agencja ma zapewnić zaledwie kilkanaście procent krajowego zapotrzebowania" - stwierdził Kuczmierowski.

Jego zdaniem obecna sytuacja na rynkach międzynarodowych, jeśli chodzi o węgiel kamienny, bardzo przypomina konkurencję o maseczki czy respiratory, która miała miejsce w czasie pandemii COVID-19.

"Także dzisiaj obserwujemy wiele działań nieuczciwej konkurencji, które mają na celu storpedowanie zakupów realizowanych przez poszczególne kraje, w tym również Polskę. Te działania podejmują m.in. niektóre kraje, ale również różne grupy interesów od lat aktywne w handlu międzynarodowym. Również w Polsce działają podmioty, którym zależy na torpedowaniu wszystkich tych inicjatyw rządu, których celem jest zapewnienie Polakom odpowiednich zapasów węgla" - powiedział prezes.

Zapewnił, że dostępność węgla dla Polaków jest jednym z kluczowych priorytetów aktualnych działań rządu. Cały czas prowadzone są prace usprawniające wydobycie, import i dystrybucję węgla w całej Polsce. Regularnie spotyka się zespół węglowy pod przewodnictwem premiera, który koordynuje te zadania pomiędzy różnymi resortami - poinformował. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

