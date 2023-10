Prezes PiS straszy wojną m.in. z NBP, jeśli opozycja dojdzie do władzy

My gwarantujemy stabilne rządy; jeśli opozycja dojdzie do władzy, będą kłótnie między poszczególnymi partiami i kłótnie z prezydentem - ocenił w poniedziałek w TVP Info wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zamiast spokoju i rozwoju będzie jedna wielka awantura i cofanie się - dodał.

Prezes PiS został zapytany w wywiadzie, jak przekonałby niezdecydowanych wyborców do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość.

"My gwarantujemy stabilne rządy. Pokazaliśmy to w ciągu 8 lat, a tam będziemy mieli kłótnie między rządzącymi partiami. Już są, przecież w wielu sprawach już nie udało im się porozumieć. Będziemy mieli kłótnie z prezydentem, wojnę z Narodowym Bankiem Polskim, Trybunałem Konstytucyjnym, szereg innych wojen. To prowadzi ku anarchii. Zapowiedzi zemsty prowadzą ku czemuś, co można porównać z jakimiś dalej idącymi niebezpieczeństwami. Razem wziąwszy, zamiast spokoju i rozwoju będziemy mieli jedną wielką awanturę i cofanie się do tyłu, jeżeli chodzi o poziom życia" - ocenił Kaczyński.

Dodał, że opozycję cechuje "ogromny deficyt kwalifikacji politycznych i wszystkich innych". "Jeśli ktoś dobrze gra w piłkę, to nie oznacza, że potrafi dobrze rządzić. Ja bardzo szanuję dobrych piłkarzy, ale nie tych, którzy traktują to jako zajęcie główne, chociaż piłkarzami nie są" - stwierdził.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.(PAP)

