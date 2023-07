Prezes PiS: Zrealizowaliśmy nasze zapowiedzi, ale przed nami jeszcze wiele do zrobienia

Podczas rozmów z Polakami powstało wiele planów, które przedstawiliśmy w poprzednich kampaniach wyborczych i zrealizowaliśmy te zapowiedzi. Teraz przed nami jeszcze bardzo wiele do zrobienia - powiedział w sobotę w Pułtusku wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

Kaczyński, który w Pułtusku (woj. mazowieckie) uczestniczy w pikniku rodzinnym, zapowiedział inicjatywę dalszych spotkań czołowych polityków PiS z mieszkańcami Polski.

"Te spotkania są nam bardzo potrzebne. To już się sprawdziło, właśnie podczas tego rodzaju rozmów z Polakami powstało wiele planów, projektów, pomysłów, które przedstawiliśmy w poprzednich kampaniach wyborczych i zrealizowaliśmy te zapowiedzi" - podkreślił prezes PiS.

Jak dodał, ważne jest teraz to, by także przed tymi wyborami przedstawić wiarygodny plan.

Przypomniał, że statystki europejskie pokazują "wielki postęp w naszym kraju". "Czy to oznacza, że w Polsce nie ma ciągle problemów? I tych wielkich, i tych mniejszych? Jeszcze bardzo wiele do zrobienia przed nami" - powiedział Kaczyński.

Jak dodał, Pułtusk jest nieprzypadkowym miejscem sobotniego spotkania. To tutaj - jak wskazał - było obchodzone zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.

"Te głosy znowu są nam potrzebne, żeby ta droga, która została zwycięstwem Andrzeja Dudy w 2015 r. rozpoczęta, była kontynuowana" - powiedział prezes PiS.

Zaznaczył, że "sensem tej drogi była zmiana systemu ekonomicznego w naszym kraju". "Ten poprzedni był bardzo niesprawiedliwy i bardzo nieefektywny" - ocenił Kaczyński, podkreślając, że droga do celu musi być konsekwentna.

"My wierzymy i pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie rozwiązywać bardzo trudne zadania w najtrudniejszej sytuacji, że możemy doprowadzić nasz kraj nie tylko do poziomu 100 procent UE, ale pójść dalej - najpierw na poziom Finlandii, a później Niemiec i jeszcze wyżej" – akcentował Kaczyński.

Zastrzegł przy tym, że realizacja tych zamiarów wymaga czasu. "Choć każdemu tutaj, łącznie z sobą, życzę żeby tego dożył. [...] I dożyjemy tego, ale musimy ciągle pamiętać, że są wielkie problemy, wielkie programy, ale są też sprawy mniejsze" – powiedział.

Wicepremier zapowiedział m.in. pomoc dla plantatorów malin. "W pewnych miejscach, np. na Lubelszczyźnie, a szczególnie w jednym powiecie, jest problem z malinami. I tam też pomożemy i ja tego osobiście dopilnuję" – powiedział. Zadeklarował także pomoc mieszkańcom Wolina, którzy utracili dostęp do plaży z powodu m.in. budowy tunelu w Świnoujściu i ochrony gazoportu w Świnoujściu w związku z wojną w Ukrainie.

Prezes PiS wskazywał ponadto, że Polska jako duży europejski kraj musi mieć wielkie lotnisko. "Takie, z którego można dolecieć nie tylko tutaj do różnych miast Europy, czy nawet (...) Azji, ale także do Ameryki Łacińskiej, w różne miejsca Stanów Zjednoczonych, do Australii, na cały świat" – mówił.

Po zakończeniu oficjalnych przemówień prezes PiS wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim oraz innymi politykami PiS spotkali się z mieszkańcami Pułtuska, którzy przybyli na spotkanie. Politycy rozmawiali z mieszkańcami, podpisywali książki i pozowali do wspólnych zdjęć.

kkr/ mm/ brw/ pad/