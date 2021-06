Prezes PSE: Ludzki błąd przyczyną wyłączenia Elektrowni Bełchatów

Naimski: Gaz z Baltic Pipe popłynie jesienią przyszłego roku

Chodzi o to, by gaz Baltic Pipe popłynął jesienią przyszłego roku i tak będzie. To nie jest zagrożone, zaś fizyczne układanie gazociągu na dnie Bałtyku powinno zakończyć się jesienią tego roku - powiedział we wtorek dziennikarzom Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski.