Prezes PKN Orlen: budowa pierwszego w naszym kraju małego reaktora jeszcze w tej dekadzie

Naszym celem jest wdrożenie jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii i budowa pierwszego w naszym kraju małego reaktora jeszcze w tej dekadzie - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen poinformował w środę, że złożył wniosek do UOKiK o wyrażenie zgody na powołanie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy, która ma odpowiadać za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii mikro i małych reaktorów jądrowych - do zarządu nowej spółki koncern będzie rekomendował Dawida Jackiewicza, doradcę zarządu czeskiego Orlen Unipetrol z Grupy Orlen.

Według PKN Orlen powołanie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód organów antymonopolowych.

„Naszym celem jest wdrożenie jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii i budowa pierwszego w naszym kraju małego reaktora jeszcze w tej dekadzie” - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Jak podkreślił, powołanie nowej spółki, przybliży koncern do osiągnięcia strategicznego celu - „budowy niskoemisyjnego i innowacyjnego segmentu energetyki”.

Obajtek zapowiedział, że w Orlen Synthos Green Energy wykorzystane zostaną kompetencje, umiejętności i doświadczenie osób, które już pracują w Grupie Orlen, znają strategię koncernu i wiedzą, że kluczowe dla niego jest wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki i krajowych dostawców.

„Dlatego rekomendujemy do zarządu naszej nowej spółki Dawida Jackiewicza, który wcześniej z ramienia polskiego rządu m.in. nadzorował firmy z sektora energetycznego i jest cenionym ekspertem w branży paliwowo-energetycznej” - wyjaśnił prezes PKN Orlen.

Koncern podał, iż obecnie Jackiewicz jest doradcą zarządu czeskiej spółki Orlen Unipetrol, pełni też funkcję wiceprezesa Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych zajmującego się tematyką bezpieczeństwa energetycznego, liberalizacji rynku gazu, zarządzania finansami przedsiębiorstw energetycznych oraz zagadnieniami efektywności projektów infrastrukturalnych w energetyce.

W latach 2015-2016 Jackiewicz jako Minister Skarbu Państwa nadzorował spółki sektora energetycznego. Wcześniej, jak zaznaczył PKN Orlen, w Parlamencie Europejskim należał do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, natomiast, gdy zasiadał w polskim Sejmie był członkiem Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych, Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Administracji i Cyfryzacji.

Koncern przypomniał, iż umowę inwestycyjną, dotycząca utworzenia nowej spółki, podpisał w grudniu 2021 r. z Synthos Green Energy.

Jak wspomniano w informacji, „zakres działalności spółki ma obejmować przygotowania do budowy mikro i małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy oraz wspieranie rozwoju rozwiązań prawnych, badanie poszczególnych lokalizacji pod kątem budowy instalacji, realizację wspólnych inwestycji, a docelowo także produkcję energii i ciepła z wykorzystaniem tych technologii na potrzeby własne, komunalne i komercyjne”.

PKN Orlen podkreślił, że technologia reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy, którą wybrał, „jest obecnie najbardziej zaawansowaną na świecie technologią na drodze do komercjalizacji”.

„Dodatkowo, szeroki dostęp do potencjalnych lokalizacji, bogata historia realizacji dużych projektów inwestycyjnych oraz szerokie doświadczenie w uruchamianiu nowoczesnych technologii w energetyce sprawiają, że Grupa Orlen jest w dogodnej pozycji dla przygotowania i wdrożenia mikro i małych reaktorów jądrowych” - zwrócił uwagę koncern.

Według PKN Orlen, stworzenie reaktora BWRX-300 zajmuje tylko około jedną trzecią czasu potrzebnego na budowę tradycyjnej dużej elektrowni jądrowej, a koszty budowy są o ok. 30 proc. niższe za każdy MW w porównaniu z konwencjonalnymi projektami atomowymi.

„Mały reaktor o mocy ok. 300 MWe jest w stanie rocznie wytworzyć energię potrzebną do zasilania ok. 150-tysięcznego miasta, a więc wielkości np. Zielonej Góry. Szacowany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej będzie docelowo o około 30 proc. niższy niż w przypadku energii z gazu” - wyjaśnił PKN Orlen. Koncern wskazał jednocześnie, że pojedynczy reaktor modułowy o mocy około 300 MWe może zapobiec emisji do od 0,3 do 2,0 mln ton dwutlenku węgla rocznie, w zależności od rodzaju zastępowanego paliwa, np. węgla kamiennego lub brunatnego. (PAP)

